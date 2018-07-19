Срываются и зажимают до смерти: когда заменят лифты в Украине

Еще советские нормы эксплуатации лифтов нужно немедленно пересмотреть или разработать государственную программу модернизации подъемников. Но у нас начинают двигаться тогда, когда случилась беда.

Так в Луцке в прошлом году сразу после ремонта – лифт насмерть зажал молодую женщину. Тогда в городе сразу остановили почти 80 кабин, где срок эксплуатации – 25 лет – завершился.

Осталось восстановить 15 подъемников. Но их количество каждый раз растет и не только в Луцке.

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А вот в Одессе власть нашла деньги в бюджете и с жителей дополнительные сборы не взимает. На восстановление аварийных кабин, отработавших 25 лет, только в этом году город выделил более 200 миллионов гривен.

О старых кабинах одесситы вспоминают с ужасом.

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Опубликовано Июль, 19 в 18:14



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