Срываются и зажимают до смерти: когда заменят лифты в Украине
Еще советские нормы эксплуатации лифтов нужно немедленно пересмотреть или разработать государственную программу модернизации подъемников. Но у нас начинают двигаться тогда, когда случилась беда.
Так в Луцке в прошлом году сразу после ремонта – лифт насмерть зажал молодую женщину. Тогда в городе сразу остановили почти 80 кабин, где срок эксплуатации – 25 лет – завершился.
Осталось восстановить 15 подъемников. Но их количество каждый раз растет и не только в Луцке.
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А вот в Одессе власть нашла деньги в бюджете и с жителей дополнительные сборы не взимает. На восстановление аварийных кабин, отработавших 25 лет, только в этом году город выделил более 200 миллионов гривен.
О старых кабинах одесситы вспоминают с ужасом.
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