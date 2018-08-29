ВСУ атакуют артбазу боевиков: обучение на Ровенском полигоне
На Ровенском полигоне к бою готовится артиллерийская бригада оперативного командования Запад. Здесь даже опытные бойцы совершенствуют свои навыки в стрельбе из различных артиллерийских систем, управления огнем и боевой работы. Никаких ошибок тяжелая артиллерия не прощает, поэтому армейцы ежедневно тщательно тренируются и обучают молодое пополнение.
На этот раз они отражали атаку вражеских ДРГ – о том, какие задачи выполнять, не знал никто. Впрочем, с задачей справились.
Засада ожидает и другое подразделение. Впрочем, военные решают занимать оборону и отражают атаку ДРГ.
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Артиллерийские подразделения вырвались в район сосредоточения. И имеют немного времени, чтобы стать незаметными для врага.
И враждебная ДРГ делает вторую попытку – атакуют базовый лагерь артиллеристов. Нападают на временного.
Но тот успевает предупредить своих бойцов о диверсантах, их уничтожают. Артиллеристы выходят на боевые позиции. О таких препятствия армейцев никто не предупреждал – здесь действуют по ситуации. С задачей справились – но есть нюансы, которые должны отточить на этих учениях.
К слову, военные освобождают населенный пункт в зоне ООС – обучение на Ровенском полигоне.
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