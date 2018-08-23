ВСУ взяли под контроль село Шумы: как бойцы ООС вернули земли

По защитникам Крымского российско-оккупационные войска начинают бить из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями. Это в то время, когда действует так называемое хлебное перемирие и перед самым началом школьного.

В то же время увеличилась площадь подконтрольных Украине территорий. Село Шумы теперь украинское. До недавнего времени оно было серой зоной между украинским Торецком и временно оккупированной Горловкой. До войны здесь жило более 30 человек, сейчас всего трое.

Сергей с женой несколько лет живут без окон, стекло выбило во время вражеских обстрелов. Однако в подвал ни разу не прятался – имеет больные легкие, поэтому влажный воздух ему только навредит. Ехать мужчина из родного двора никуда не хочет.

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Воду в Шумы и до войны привозила машина. Сейчас не ездит. Водой делятся военные. К старушке наведывается сын. Он помогает по хозяйству. Баба Нина мечтает о мире, чтобы не надо было больше прятаться в подвал.

Вчера Факты ICTV писали, как диверсанты проверяют бдительность бойцов ООС.

Опубликовано Август, 23 в 19:36



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