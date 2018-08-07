Остановка сердца и потеря веса до 14 кг. 6-летней Аише нужна помощь

Маленькая Аиша нуждается в помощи. Четыре месяца назад у девочки внезапно остановилось сердце. Причины не выяснили. За это время Аиша несколько раз побывала на грани жизни, но она борется. Чтобы дать ребенку шанс – нужно дорогое высококалорийное питание – это 400 грн. ежедневно.

Для мамы одиночки, которая из-за болезни Аиши бросила работу, это не подъемная сумма. Она просит помочь. Потому что от несчастного случая, в который записали и историю Аиши не застрахован никто из нас.

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Ей шесть, она полна жизни и планов. Девочка – с необычным именем Аиша идет в первый класс. Сейчас мама плачет при малейшем воспоминании о том времени. Счастливом.

Что в тот день произошло в школьной столовой – до сих пор загадка. У Аиши внезапно остановилось сердце.

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Тогда Аише удалось вернуть к жизни, в больницу ее забрали в коме. Через две недели девочка очнулась. Смех на мамины шутки согревал всю палату.

Казалось – еще немного и все будет, как и раньше. Но состояние ухудшилось. Аиша не реагирует на слова, худеет до критических 11-ти килограммов. Снова попадает в больницу. Чтобы девочка не угасла, ей нужно высококалорийное питание.

Одна банка такого питания стоит 400 грн. Ее хватает всего на день. Для мамы-одиночки, которая имеет старшую дочь и еще после случая с Аишей вынуждена была бросить работу, такая сумма не подъемная. Адвокат нам рассказала: если виновного не найдено, рассчитывать на какую-то компенсацию не стоит.

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Опубликовано Август, 07 в 12:19



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