Освобожденный пленник Кремля: как Костенко встречали в Киеве

Десятки журналистов, омбудсмен и мама. Она приехала из Крыма, чтобы лично встретить сына, которого последний раз видела 2 года назад, когда навещала в российской колонии.

Александра Костенко российская ФСБ задержала еще в 2015 году за то, что он якобы бросил камень в крымского беркутовца во время Революции Достоинства. Его приговорили к 4 годам колонии. Позже срок сократили. 3 августа, после окончания срока заключения, он вышел на свободу. Сейчас в сопровождении консула российский пленник вернулся в Украину.

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Сначала обнимает мать. А потом подходит к журналистам. Благодарит всех за поддержку.

Сейчас Александр отдыхает, ему вскоре окажут медпомощь. Мать и брат Костенко, по словам омбудсмена тоже будут жить здесь с ним. В Крым через проукраинскую позицию возвращаться они боятся.

Напомним, у крымчанина Александра Костенко, освобожденного из российской колонии, сломана рука.

Опубликовано Август, 06 в 21:48



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