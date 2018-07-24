Конечно, мы не пригласим его. Путина не ждут в Конгрессе

Будет ли референдум на оккупированном Донбассе – после встречи Путина и Трампа этот вопрос волнует многих, ведь якобы такое предложение сделал глава Кремля американскому лидеру. И вот ситуацию прояснил представитель Госдепа США по вопросам Украины – Курт Волкер.

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– Этот референдум не был бы легитимным, если бы его даже провели. Ибо невозможно провести референдум в той части Украины, которую не контролирует украинское правительство, где существуют серьезные проблемы для местного населения, где ограничена свобода передвижения, откуда выехало 1,5 миллиона человек.

Также, для этого нет почвы, ибо действующая ситуация – результат иностранной интервенции, оккупации территории, а не восстание местного населения, – комментирует Курт Волкер.

– Конечно, мы не пригласим его выступить перед общей сессией Конгресса – такую возможность мы даем только союзникам. Я не имею ничего против, чтобы президент встретился лицом к лицу с мировыми лидерами. Единственное, что имеет значение: месседж. И если он звучит так: перестаньте вмешиваться в дела нашей страны и нарушать наш суверенитет – я поддерживаю это, – говорит Пол Райан, спикер Палаты представителей Конгресса.

К слову, Волкер рассказал о последствиях встречи президентовДональда Трампа и Владимира Путина.

Опубликовано Июль, 24 в 21:46



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