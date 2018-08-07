Привыкаем жить в субтропиках: каких еще погодных сюрпризов ждать украинцам

Нынешнее лето уже побило более сотни рекордов. Чрезмерная влажность и экстремально высокие температуры – это последствия глобального потепления, говорят экологи. Касается это и Украины. Чрезмерная жара, моментально меняется шквалами ветра, града и грозами.

В Болехове второе подтопление за последний месяц. В воде дома и огороды, подсчитать убытки не берутся ни хозяева, ни чиновники. А спрогнозировать такие катаклизмы не может ни один синоптик.

На Востоке же страны ситуация противоположная. Такой жары здесь не было уже 5 лет. В регионе засуха. Одесские фермеры тоже считают убытки.

Дождей одесситы ждут неделями. Несмотря на то, что к осадкам здесь не привыкли, но и такая погода региону не присуща.

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Дожди и удушье, высокая влажность и жара – это признаки субтропиков. Климат в Украине уже изменился и к этому нужно адаптироваться. Чтобы уберечься от жары или теплового удара, в городах обязательно нужно заботиться об озеленении и водные зоны, к примеру фонтаны. И чем больше, тем лучше.

Глобальное потепление происходит вследствие усиленного выброса в атмосферу углекислого газа. Экологи призывают ограничить работу производств, сокращать количество транспорта и прекратить хаотичную вырубку лесов. Иначе погодные условия в Украине станут еще более жесткими.

К слову,чрезвычайный уровень пожарной опасности! Где лучше не находиться.

Опубликовано Август, 07 в 12:25



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