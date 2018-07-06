Ніколи не пізно! Люди, які досягнули успіху після 35

Вам 30 років, а ви вже ниєте, що нічого не добилися у цьому житті? Вважаєте, що вже немає сенсу щось починати? Геть лінь і невпевненість у собі. Ось вам кілька надихаючих історій людей, які не здалися, наполегливо працювали і стали успішними після 35 років.
Всі вважають, що успіх повинен приходити до людей у молодому віці, коли у них ще багато сил, а попереду – сила-силенна часу для сміливих звершень. Ви теж так вважаєте?
А ось, скажімо, Генрі Форд, Хуго Босс, Стен Лі і багато інших успішних особистостей готові були б з вами посперечатися.
Для успіху, як для любові, немає вікових груп. Так, здається, що шансів більше у тих, хто якомога раніше почав думати про саморозвиток, зовнішній вигляд і будувати конкретні плани.
Однак можна до 65 років поміняти безліч робіт, але не здатися, спалахнути новою ідеєю, добре її продумати – і зробити одну з найзнаменитіших мереж ресторанів. Запитайте, наприклад, у засновника KFC Гарланда Сандерса.
Ніколи не пізно. Навіть, якщо ви заплуталися і відчуваєте якусь кризу у своєму житті, не можна опускати руки і плисти за течією.
Крім вас, ваше життя ніхто не побудує. Пливіть проти течії, правильно формуйте цілі і плани, робіть те, що любите і втирайте носа тим, хто говорить, що у вас нічого не вийде.
Є всім відомі приклади. Хуго Босс заснував знамениту компанію Hugo Boss, коли йому було 37. Вільям Боїнг заснував Boeing у 35. Генрі Форд заснував свою компанію у 40 років.
А ось ще кілька історій успішних людей, які не зламалися, експериментували і зробили всесвітньо відому кар’єру вже у зрілому віці.
І я не кажу, що потрібно порівнювати себе з ними, але сподіваюся, що їх історії надихнуть вас і доведуть, що ніколи не пізно.
Стен Лі
Створив свого першого супергероя Marvel у 39 років.
А колись він був простим асистентом у Timely Comics і врешті-решт посів пост тимчасового редактора у тій самій компанії – і все це до того, як він намалював свого першого супергероя.
Timely Comics пізніше змінила ім’я на Marvel Comics, і попросила Стена придумати нових супергероїв, щоб скласти конкуренцію DC з її Лігою Справедливості.
У 1961 році у віці 39 років Стен Лі створив Фантастичну Четвірку, першу команду супергероїв Marvel, а що було далі – нам відомо.
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Амансіо Ортега
Заснував компанію Zara, коли йому було 39 років.
Через бідність сім’ї Амансіо не зміг закінчити навіть середню школу і з 13 років почав працювати посильним в магазині сорочок. Коли йому було 37 років, він відкрив свою трикотажну фабрику.
Спочатку він разом з дружиною Росалією шив халати, нічні сорочки і жіночу білизну у вітальні власного будинку. Одного разу клієнт скасував замовлення на велику партію білизни, і, щоб врятувати бізнес, подружжя вирішило продавати білизну самостійно.
Так у них в 1975 році з’явився магазинчик Zorba.
А вже у 2012 році агентство Bloomberg визнало Ортегу найбагатшою людиною в Європі – його холдинг володіє текстильними брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius.
Семюел Лерой Джексон
Почав кар’єру актора лише в 43 роки.
Свої юні роки він присвятив театральним постановкам на підтримку прав чорношкірих.
Він вперше серйозно задумався про кар’єру у Голлівуді тільки, коли познайомився з актором Морганом Фріменом і режисером Спайком Лі.
Його роль наркомана Гейтору у фільмі Тропічна лихоманка привернула до нього увагу, але справжній прорив стався в 1994 році, коли Джексон зіграв Джулса у культовій картині Тарантіно Кримінальне чтиво.
Сьогодні Семюел Л. Джексон один з найвідоміших акторів у Голлівуді, адже за його плечима понад сто фільмів, а його статки перевищують $170 мільйонів.
Рут Флауерс
Стала відомою ді-джейкою після 70 років.
Так, у 68 років, під час святкування дня народження онука в нічному клубі, охоронець на вході, поблажливо посміхнувшись, зауважив, що в її віці у клуб йти, мабуть, не варто.
На що Рут заперечила, що не тільки “варто”, але, якщо вона захоче, то ще й ді-джеєм стане. На це охоронець тільки окинув її поглядом і посміхнувся.
Рут, протягом двох років освоювала абсолютно новий для неї світ електронної музики – вчилася зводити треки, робила діджейські сети.
Тепер, у свої 73 роки, вона стала справжньою світовою знаменитістю, виступаючи у кращих клубах світу, за останні два роки давши понад 80 виступів: у Нью-Йорку, в Токіо, в Парижі, на Ібіці.
Мері Кей Еш
Мері Кей протягом 25 років працювала торговим агентом, так і не отримавши просування по службі.
Їй було 45 років, коли вона вирішила звільнитися і написати книгу про жінок і бізнес. У процесі написання книга перетворилася у бізнес-план її ідеальної компанії, і вирішено було продавати товари по догляду за шкірою.
У 1963 році Мері Кей зі своїм чоловіком заснувала компанію Mary Kay Cosmetics зі стартовим капіталом $5000.
Сільвія Вейнсток
Все життя Сільвія пропрацювала вихователькою у дитячому садку, але ця робота їй набридла і у 52 роки вона зайнялася виготовленням неймовірних тортів на замовлення.
Здавалося б, звичайна практика, однак її торти – справжній витвір мистецтва, у черзі за якими стоять знаменитості від Демі Мур до Дженніфер Лопес.
А спочатку торти Сільвії просто замовляли родичі, знайомі і друзі, проте через деякий час на її торти звернули увагу кондитерські магазини і ресторани по всьому світу.
То як досягти успіху
Поради з особистого досвіду від успішних людей:
- “Уникай надмірностей навіть у найлегші часи свого життя, тому що це забезпечить тобі стабільність під час найбільших труднощів” (Карлос Слім).
- “Неповне розуміння цілей є найважливішою проблемою в будь-якому технічному проекті – саме з цієї причини удача зазвичай частіше супроводжує тих, хто починає зі скромних масштабів, а в подальшому нарощує їх, спираючись на отриманий досвід” (Білл Гейтс).
- “Секрет успішного бізнесу в об’єднанні креативності та організаторських здібностей” (Бернар Арно).
- “Найважливіша риса мого характеру, що визначила мій успіх – це здатність оскаржувати загальноприйняті істини, сумніватися в експертах і задавати питання авторитетам” (Ларрі Еллісон).
- “Мати мрію в житті означає бути на крок ближчим до успіху. Різниця між мрійником і діячем в тому, що останній втілює мрію в життя” (Айк Батіста)
- “Чим активніше ти пробуєш щось нове, тим більше у тебе шансів наштовхнутися на щось дійсно варте” (Сергій Брін)
- “Щоб зробити щось важливе, треба подолати страх провалу” (Ларі Пейдж)
Так що ти можеш освоїти корисну навичку, навчитися тому, про що завжди мріяв, і перетворити цю справу у свою нову професію в абсолютно будь-якому віці. Почни звідти, де ти зараз.
Займися саморозвитком, вчи мови, дивись за зовнішнім виглядом і будуй конкретні плани. І навіть не так важливо, що за допомогою цього ти дійсно почнеш притягувати до себе людей, а головне, що ти почнеш себе любити і в себе вірити.
Так, добре, коли є підтримка близьких, друга половинка, яка вірить у твою навіть божевільну, здавалося б, ідею та друзі, що підставлять міцне плече. Але ж, буває, що цього всього немає.
Іноді варто піти проти системи, зламати її і перебудувати на свій лад всі механізми.
Комусь дорога склалася так, що вже у 25 років у людини є все, про що вона мріяла. І ми не знаємо, була ця дорога комфортним автобаном чи тернистим шляхом до мрії.
А ось комусь довелося роками витоптувати шлях там, де, здавалося, його і бути не може, щоб нарешті дійти до своєї мети.
“Якщо є мрія, оберігай її. Люди, які чогось не можуть, говоритимуть, що і в тебе не вийде”.
До речі, це цитата з фільму У гонитві за щастям. Так, він старий, ще 2006 року, але заснований на реальних подіях і показує хроніку серії жалісливих помилок і невдач, втрачених можливостей у житті, які не зламали людину, у якої була мрія і завзятість. Подивіться 😉
Нагадаю, як економити гроші, не купувати те, що вам не потрібно, і правильно розподіляти гроші у сімейному бюджеті.
Валерія Маліцька