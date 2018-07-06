Ніколи не пізно! Люди, які досягнули успіху після 35

Вам 30 років, а ви вже ниєте, що нічого не добилися у цьому житті? Вважаєте, що вже немає сенсу щось починати? Геть лінь і невпевненість у собі. Ось вам кілька надихаючих історій людей, які не здалися, наполегливо працювали і стали успішними після 35 років.

Всі вважають, що успіх повинен приходити до людей у молодому віці, коли у них ще багато сил, а попереду – сила-силенна часу для сміливих звершень. Ви теж так вважаєте?

А ось, скажімо, Генрі Форд, Хуго Босс, Стен Лі і багато інших успішних особистостей готові були б з вами посперечатися.

Для успіху, як для любові, немає вікових груп. Так, здається, що шансів більше у тих, хто якомога раніше почав думати про саморозвиток, зовнішній вигляд і будувати конкретні плани.

Однак можна до 65 років поміняти безліч робіт, але не здатися, спалахнути новою ідеєю, добре її продумати – і зробити одну з найзнаменитіших мереж ресторанів. Запитайте, наприклад, у засновника KFC Гарланда Сандерса.

Ніколи не пізно. Навіть, якщо ви заплуталися і відчуваєте якусь кризу у своєму житті, не можна опускати руки і плисти за течією.

Крім вас, ваше життя ніхто не побудує. Пливіть проти течії, правильно формуйте цілі і плани, робіть те, що любите і втирайте носа тим, хто говорить, що у вас нічого не вийде.

Є всім відомі приклади. Хуго Босс заснував знамениту компанію Hugo Boss, коли йому було 37. Вільям Боїнг заснував Boeing у 35. Генрі Форд заснував свою компанію у 40 років.

А ось ще кілька історій успішних людей, які не зламалися, експериментували і зробили всесвітньо відому кар’єру вже у зрілому віці.

І я не кажу, що потрібно порівнювати себе з ними, але сподіваюся, що їх історії надихнуть вас і доведуть, що ніколи не пізно.

Стен Лі

Створив свого першого супергероя Marvel у 39 років.

А колись він був простим асистентом у Timely Comics і врешті-решт посів пост тимчасового редактора у тій самій компанії – і все це до того, як він намалював свого першого супергероя.

Timely Comics пізніше змінила ім’я на Marvel Comics, і попросила Стена придумати нових супергероїв, щоб скласти конкуренцію DC з її Лігою Справедливості.

У 1961 році у віці 39 років Стен Лі створив Фантастичну Четвірку, першу команду супергероїв Marvel, а що було далі – нам відомо.

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Амансіо Ортега

Заснував компанію Zara, коли йому було 39 років.

Через бідність сім’ї Амансіо не зміг закінчити навіть середню школу і з 13 років почав працювати посильним в магазині сорочок. Коли йому було 37 років, він відкрив свою трикотажну фабрику.

Спочатку він разом з дружиною Росалією шив халати, нічні сорочки і жіночу білизну у вітальні власного будинку. Одного разу клієнт скасував замовлення на велику партію білизни, і, щоб врятувати бізнес, подружжя вирішило продавати білизну самостійно.

Так у них в 1975 році з’явився магазинчик Zorba.

А вже у 2012 році агентство Bloomberg визнало Ортегу найбагатшою людиною в Європі – його холдинг володіє текстильними брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius.

Семюел Лерой Джексон

Почав кар’єру актора лише в 43 роки.

Свої юні роки він присвятив театральним постановкам на підтримку прав чорношкірих.

Він вперше серйозно задумався про кар’єру у Голлівуді тільки, коли познайомився з актором Морганом Фріменом і режисером Спайком Лі.

Його роль наркомана Гейтору у фільмі Тропічна лихоманка привернула до нього увагу, але справжній прорив стався в 1994 році, коли Джексон зіграв Джулса у культовій картині Тарантіно Кримінальне чтиво.

Сьогодні Семюел Л. Джексон один з найвідоміших акторів у Голлівуді, адже за його плечима понад сто фільмів, а його статки перевищують $170 мільйонів.

Рут Флауерс

Стала відомою ді-джейкою після 70 років.

Так, у 68 років, під час святкування дня народження онука в нічному клубі, охоронець на вході, поблажливо посміхнувшись, зауважив, що в її віці у клуб йти, мабуть, не варто.

На що Рут заперечила, що не тільки “варто”, але, якщо вона захоче, то ще й ді-джеєм стане. На це охоронець тільки окинув її поглядом і посміхнувся.

Рут, протягом двох років освоювала абсолютно новий для неї світ електронної музики – вчилася зводити треки, робила діджейські сети.

Тепер, у свої 73 роки, вона стала справжньою світовою знаменитістю, виступаючи у кращих клубах світу, за останні два роки давши понад 80 виступів: у Нью-Йорку, в Токіо, в Парижі, на Ібіці.

Мері Кей Еш

Мері Кей протягом 25 років працювала торговим агентом, так і не отримавши просування по службі.

Їй було 45 років, коли вона вирішила звільнитися і написати книгу про жінок і бізнес. У процесі написання книга перетворилася у бізнес-план її ідеальної компанії, і вирішено було продавати товари по догляду за шкірою.

У 1963 році Мері Кей зі своїм чоловіком заснувала компанію Mary Kay Cosmetics зі стартовим капіталом $5000.

Сільвія Вейнсток

Все життя Сільвія пропрацювала вихователькою у дитячому садку, але ця робота їй набридла і у 52 роки вона зайнялася виготовленням неймовірних тортів на замовлення.

Здавалося б, звичайна практика, однак її торти – справжній витвір мистецтва, у черзі за якими стоять знаменитості від Демі Мур до Дженніфер Лопес.

А спочатку торти Сільвії просто замовляли родичі, знайомі і друзі, проте через деякий час на її торти звернули увагу кондитерські магазини і ресторани по всьому світу.

То як досягти успіху

Поради з особистого досвіду від успішних людей:

“Уникай надмірностей навіть у найлегші часи свого життя, тому що це забезпечить тобі стабільність під час найбільших труднощів” (Карлос Слім). “Неповне розуміння цілей є найважливішою проблемою в будь-якому технічному проекті – саме з цієї причини удача зазвичай частіше супроводжує тих, хто починає зі скромних масштабів, а в подальшому нарощує їх, спираючись на отриманий досвід” (Білл Гейтс). “Секрет успішного бізнесу в об’єднанні креативності та організаторських здібностей” (Бернар Арно). “Найважливіша риса мого характеру, що визначила мій успіх – це здатність оскаржувати загальноприйняті істини, сумніватися в експертах і задавати питання авторитетам” (Ларрі Еллісон). “Мати мрію в житті означає бути на крок ближчим до успіху. Різниця між мрійником і діячем в тому, що останній втілює мрію в життя” (Айк Батіста) “Чим активніше ти пробуєш щось нове, тим більше у тебе шансів наштовхнутися на щось дійсно варте” (Сергій Брін) “Щоб зробити щось важливе, треба подолати страх провалу” (Ларі Пейдж)

Так що ти можеш освоїти корисну навичку, навчитися тому, про що завжди мріяв, і перетворити цю справу у свою нову професію в абсолютно будь-якому віці. Почни звідти, де ти зараз.

Займися саморозвитком, вчи мови, дивись за зовнішнім виглядом і будуй конкретні плани. І навіть не так важливо, що за допомогою цього ти дійсно почнеш притягувати до себе людей, а головне, що ти почнеш себе любити і в себе вірити.

Так, добре, коли є підтримка близьких, друга половинка, яка вірить у твою навіть божевільну, здавалося б, ідею та друзі, що підставлять міцне плече. Але ж, буває, що цього всього немає.

Іноді варто піти проти системи, зламати її і перебудувати на свій лад всі механізми.

Комусь дорога склалася так, що вже у 25 років у людини є все, про що вона мріяла. І ми не знаємо, була ця дорога комфортним автобаном чи тернистим шляхом до мрії.

А ось комусь довелося роками витоптувати шлях там, де, здавалося, його і бути не може, щоб нарешті дійти до своєї мети.

“Якщо є мрія, оберігай її. Люди, які чогось не можуть, говоритимуть, що і в тебе не вийде”.

До речі, це цитата з фільму У гонитві за щастям. Так, він старий, ще 2006 року, але заснований на реальних подіях і показує хроніку серії жалісливих помилок і невдач, втрачених можливостей у житті, які не зламали людину, у якої була мрія і завзятість. Подивіться 😉

Нагадаю, як економити гроші, не купувати те, що вам не потрібно, і правильно розподіляти гроші у сімейному бюджеті.

Валерія Маліцька