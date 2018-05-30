Найцінніше чтиво Книжкового Арсеналу

З 30 травня по 3 червня Київ стане ще і книжковою столицею, адже в Мистецькому Арсеналі пройде VIІI Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – 2018.

Книг буде дуже багато, на різний смак і колір, тому ви точно знайдете щось для себе. Факти ICTV зібрали для вас підбірку світових бестселерів, які не можна оминути цього сезону, адже вони вперше перекладені українською мовою.

Видавництво Старого Лева

Ернест Гемінґвей По кому подзвін

Класик американської літератури, залишив по собі одну з найпронизливіших книг. За часів Незалежної України її вперше перевидали українською мовою.

Найвидатніший роман про війну в історії літератури, автор завершив через три роки після приїзду в Іспанію, де висвітлював події громадянської війни для американської преси. Ця книжка − історія декількох днів життя підривника Роберта Джордана, який, як і Гемінґвей, приїхав з США в Європу на «не свою» війну. Блискучий та сумний роман про мужність та жертовність, моральний обов’язок і проблему вибору, любов та втрату.

Кадзуо Ішіґуро Похований велетень

Вишуканий роман сучасного британського письменника японського походження заглиблює нас у напівміфічну атмосферу історії раннього Середньовіччя.

До чого прагне людина, що їй шукати? Правду чи обман, забуте минуле чи самотнє майбутнє, облудне примирення чи криваву помсту? Ці питання поступово та повільно випливають зі сторінок роману, а відповіді на них мусить дати сам собі кожен окремий читач. Відповіді болючі, моментами неприємні, як пориви вітру серед високих скель, але поряд з тим важливі, як теплий погляд найближчої людини.

Жоржі Амаду Донна Флор та двоє її чоловіків

Якщо вам до душі загадкова культура Латинської Америки з її карнавалами, вбранням, музикою, стравами і таємничими віруваннями, то ця книжка для вас. Роман Жоржі Амаду написано в жанрі магічного реалізму. Поряд із вигаданими, але цілком правдоподібними і живими персонажами, у творі фігурують реальні представники бразильської культури 30-40 років ХХ сторіччя.

В пріоритеті, звісно ж, історія дони Флор, красуні, неперевершеної кулінарки, власниці школи Смак і Мистецтво, яка мусить обирати, що для неї в житті важливіше: громадська думка чи особисте щастя.

Джеффрі Євгенідіс Середня стать

У тонкому, чуттєвому і зворушливому романі-епопеї Середня стать щиро і відверто розказана історія життя гермафродита. У грецькій родині виховується дівчинка, яка в підлітковому віці стає юнаком. Герою книги доводиться пережити багато незрозумілих і неприємних йому речей. Та щоб зрозуміти, у чому ця відмінність та як її прийняти, вона повинна відшукати не один скелет у шафі своєї родини та розкрити жахливу таємницю кровозмішання близьких родичів.

Цей роман − немов окремий відвертий, емоційний та інтимний світ, у якому Калліопа, що перетворюється на Калла, пізнає своє особливе тіло, здобуває сексуальний досвід, вчиться приймати й розуміти себе. Ця книжка розповідає нам історію про те, що забувають люди, але пам’ятають гени.

Видавництво Наш Формат

Марк Менсон Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем

Бестселер New York Times, що переконає вас: позитивного мислення може бути забагато. Зацікавилися?!

З дитинства нам нав’язують нереалістичні ідеали, яких ми прагнемо досягти,щоб утвердитися у соціумі: лише найвищі оцінки, бездоганна зовнішність, останні ґаджети, найвища посада, тільки екзотичні подорожі й не менш яскраві світлини в соцмережах. Ми самі створюємо ілюзію чудового світу, де все прекрасно, але чи корисна ця бульбашка сприйняття? Постійна гонитва за успіхом і щастям, спонукає нас уникати будь-якого негативу. Однак негативний досвід, як переконує Марк Менсон, надзвичайно цінний: він звільняє нас від міражу щастя. Книжка навчить конструктивно сприймати негативний досвід та допоможе відшукати надійне підґрунтя для щасливого життя.

Насім Талеб Антикрихкість

У 2017 році Наш формат представив книгу Чорний лебідь, яка входить до всесвітньо відомої серії Невизначеність, а цього року переклади з цієї серії поповняться, бо видано Антикрихкість.

У світі, де правлять Чорні лебеді, Антикрихкість – інструкція з виживання.

Видатний літератор пише, що наше життя неможливе без хаосу, мінливості та стресу, які постійно тиснуть на нас. В умовах невизначеності ми прагнемо сталості, однак саме вона стає перешкодою на шляху до розвитку. Стану нерухомості не існує, ми або розвиваємося, або деградуємо. Неймовірно, але люди, речі та цілі системи можуть еволюціонувати й ставати кращими завдяки невизначеності і впливу змін. Цю рису Насім Талеб називає антикрихкістю й окреслює прості правила, які допоможуть обернути непередбачуваність і невизначеність на джерело самовдосконалення. Парадигма такого мислення корисна людям, кампаніям, країнам і світові в цілому. Автор відповідає на багато питань, тут ви знайдете і свою відповідь.

Річард Флорида Homo creativus. Як новий клас завойовує світ

Теоретик урбаністики розповідає про феномен креативного класу. Homo creativus − доповнене й оновлене видання, у якому автор показує, як змінився світ із появою нового економічного класу, і яка його визначальна роль у подальшому розвитку суспільного життя. Яким бачиться світ у ретроспективі та перспективі, ви дізнаєтеся на сторінках книги. Світовий бестселер, який здобув премію Проривна ідея 2004 року від Harvard Business Review і неодноразово потрапляв у топ-100 на Amazon.

Бред Стоун Вискочки. Uber, Airbnb та битва за Кремнієву долину

Американський журналіст Бред Стоун пояснюєнас, як Uber і Airbnb пройшли шлях від ексцентричної фантазії до всесвітніх сервісів і змінили наше розуміння бізнесу та інновацій. Час не стоїть на місці, нові ідеї втілюють і вони стають прибутковими та реалізовуються по всьому світу.

Сьогодні Uber і Airbnb використовують дедалі більше людей по всьому світу, бо це зручно, швидко і не особливо дорого. Ці компанії не стояли біля витоків технологічної хвилі, та саме вони досягли неймовірного успіху, якому конкуренти й інші мешканці Кремнієвої долини можуть лише позаздрити. Завдяки чому Тревісу Каланіку та Браянові Ческі вдається кардинально змінювати традиційні сфери? Про це та інші нюанси створення успішних підприємств написано у книзі. Дізнайся, як нове покоління підприємців перетворює Кремнієву долину.

Клуб Сімейного Дозвілля

Ден Браун Джерело

П’ята книга Брауна з серії про Роберта Ленгдона (Ангели і Демони, Код да Вінчі, Втрачений символ і Інферно). У черговому бестселері майстра містичних детективів на першому плані буде конфлікт між наукою і релігією. Точніше — між прогресом і церквою, оскільки її фанатики у всьому світі виступають проти сенсаційного відкриття головного героя, яке має роз’яснити основні питання людського буття. І змінити хід історії. Все в улюблених тонах Брауна: ритуальні вбивства, протистояння епископа і сорокарічного мільярдера-футуролога, промова, яка інтригує світ — ось те, що нас чекає у найбільш знаковій книжці року.

Складні головоломки, втеча від іспанської поліції, смертельні сутички, загадки, схожі на химерні будівлі славетного Ґауді, запаморочливі сплетіння вуличок Барселони − і десь серед цього виру сховане воно, джерел.

Мік Вікінг Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу

Від автора бестселера Маленька книга хюґе. Щастя не має кордонів. Не важливо, де ти мешкаєш, щастя − це не територія, а стан душі. Ключі до нього заховані у всьому світі. Саме це доводить у свій новій книжці Мік Вікінг, засновник Інституту дослідження щастя в Копенгагені.

Подорожуючи світом, він розкриває секрети найщасливіших людей. Кожна країна має свій рецепт, головне − знайти його складові. Ділячись порадами від щасливчиків з усіх куточків Землі, автор аналізує, що впливає на формування феномену щастя: від приготування вечері чи теревенів із сусідами до життєвих пріоритетів. Ця книжка − путівник, що допоможе відшукати радість та гармонію в повсякденному житті. Мік Вікінг має ще одне данське слово: луке. І цього разу масштаби глобальні. Луке є датським словом на позначення щастя, і нова книга Вікінга зосереджується не тільки на Скандинавії, а й досліджує, як в інших країнах шукають свій шлях до щастя.

Основи

Йен Ґел Міста для людей

Бестселер з урбаністики розповідає про те, чому пішоходи не дуже змінилися за останні кількадесят тисяч років і чому квитки в оперу такі дорогі.

Міста для людей − повідомлення для всього суспільства. У ньому автор описав дієвий та успішний механізм трансформації міста і свідомості його мешканців. Книга є дуже актуальною для української аудиторії, адже кожна людина мріє жити у комфортному, чистому, безпечному місті з високою якістю життя.

Книга є розкішшю для візуалів, бо у ній зібрано 700 картинок і фото, які ілюструють принципи й результати роботи урбаніста у країнах світу. До слова, автор датський архітектор.

Автор книги досліджує те, як люди користуються міським простором. Уже понад п’ятдесят років він допомагає змінювати урбаністичні середовища в усьому світі.

#книголав

Кейтлін Аліфіренка та Мартін Ґанд Я завжди писатиму у відповідь

В основі роману реальні події, історії та дружба американської дівчинки та африканського хлопчика. Їх знайомить випадок, який далі змінює їхнє життя. Усе почалося з домашнього завдання. Вчителька попросила Кейтлін та її однокласників знайти друзів за листуванням з інших країн. Більшість обрали Європу, а Кейтлін написала до екзотичної африканської країни, про яку дівчина геть нічого не знала. Її лист одержав Мартін із Зімбабве.

Підлітки шість років листувалися через океан. Підтримуючи одне одного в біді та в радості, вони стали найкращими друзями. У книжці Кейтлін Аліфіренка і Мартін Ґанда діляться спогадами про спільне дорослішання й про те, як цей досвід змінив їхні життя. Я завжди писатиму у відповідь надихає шанувати розмаїття та творити добро. Це історія про великий світ і несподівано справжні стосунки.



Фредерік Бакман Чоловік на ім’я Уве

Світовим бестселером стала добра історія про кохання, цінність життя та дружбу. Подекуди смішна, іронічна, зворушлива та мудра історія про людей, які через ті чи інші причини стали непотрібні суспільству. Роман про щоденну мужність жити і бути собою.

Уве ‒ добрий буркотун, якого неодноразово випробовувала доля. Вийшовши на пенсію, втративши кохану дружину, він змушений наново відшукувати сенс буття. Та чи хоче цього Уве? Яким би сумним не був його вибір, на чоловіка чекає ще багато любові, дружби і пригод.

У Швеції книжку було екранізовано, фільм за романом Бакмана входить до списку найпопулярніших стрічок країни всіх часів. Роман став бестселером за версією New York Times, отримавши схвальні відгуки як літературних оглядачів, так і читачів.

Саманта Гант Містер Сплітфут

Дія роману Саманти Гант Містер Сплітфут розгортається на півночі штату Нью-Йорк. Дві сюжетні лінії містично переплітаються. В одній сироти Рут і Нет вдаються до спіритизму, щоби вирватися з-під опіки релігійного Батька. В іншій, тринадцять років потому, оніміла за загадкових обставин Рут несподівано з’являється в житті вагітної племінниці Кори, аби вести її пішки в невідомому напрямку. Містер Сплітфут ‒ історія про шахраїв і фанатиків, байдужість і секс, матерів і метеорити. Розповідь про болюче дорослішання у світі, де за помилки доводиться розраховуватися кров’ю, а живі бувають огиднішими за мерців.

Ця книжка – не легке читання, а шлях, крізь який інколи треба продиратися. Втім, майстерність Саманти Гант на те заслуговує. Роман розвіює штампи про Америку як країну-мрію, звертається до традицій готики і реалізму, які посилюють одне одного, створюючи химерну оповідь, що постійно тримає читача у напрузі.

Ці та інші книги ви зможете придбати на книжковому ярмарку, шукайте потрібне видавництво і вибирайте книги до смаку.

Софія Телішевська