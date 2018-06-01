Лотерейний оператор М.С.Л. традиційно став спонсором кінофестивалю Молодість

Вісімнадцять років поспіль спонсором кінофестивалю Молодість виступає лотерейний оператор М.С.Л.

Про це під час прес-конференції заявив директор кінофестивалю Андрій Халпахчі, передає кореспондент УНН.

Фінансування кіно за рахунок лотерей – це стала світова практика, – зазначив він.

За його словами, М.С.Л. співпрацює із кінофестивалем Молодість з 2000 року. Крім того, що компанія є спонсором Гран-прі фестивалю, минулого року вона посилила співпрацю з КМКФ Молодість у декількох напрямках.

Зокрема, було ініційовано міжнародний кіноконкурс однохвилинного відео Молодість – безпрограшна лотерея”, спонсорство головного призу Національного конкурсу дебютних українських короткометражних стрічок у рамках КМКФ “Молодість” і проведено безкоштовні майстер-класи для кінематографістів-початківців.

Ми побачили багато вогню в очах у молоді, але їм не вистачає локацій, допомоги викладачів, професіоналів, які могли б давати їм не теоретичні знання, а практичні підказки, як це все робити, – прокоментував співпрацю з КМКФ директор з маркетингу М.С.Л. Павло Вайсеро.

На сьогодні прийом робіт для участі у конкурсі Молодість – безпрограшна лотерея у рамках Shoot and Play уже завершено.

Нагородження переможця відбудеться в неділю – у день закриття кінофестивалю.

Нам доводиться власним прикладом показувати, що лотерейні кошти можуть давати суспільству соціальні benefits (користь – переклад з анг.), соціальну допомогу, – підкреслив Вайсеро.