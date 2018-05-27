День Києва: що ви знаєте про столицю України – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити свої знання історії столиці України.
27 травня українці відсвяткують День Києва.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте нашу столицю.
День Києва – що будете робити?
Я не святкую 66%, 31 vote
Піду смажити шашлик 17%, 8 votes
Обійду всі пам’ятки Києва 6%, 3 votes
Буду відсипатися вдома після фіналу Ліги чемпіонів 6%, 3 votes
Я вже гуляю по Хрещатику 4%, 2 votes
Читайте: День Києва 2018: куди піти
Ми придумали 11 питань, на які не так-то просто відповісти.
Нагадаємо, 26 травня у Києві пройде фінал Ліги Чемпіонів. Факти ICTV розкажуть, яку програму підготували для фанатів у столиці.
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