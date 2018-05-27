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День Києва: що ви знаєте про столицю України – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити свої знання історії столиці України.

день киева

27 травня українці відсвяткують День Києва.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте нашу столицю.

День Києва – що будете робити?

  • Я не святкую 66%, 31 vote
    31 vote 66%
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  • Піду смажити шашлик 17%, 8 votes
    8 votes 17%
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  • Обійду всі пам’ятки Києва 6%, 3 votes
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  • Буду відсипатися вдома після фіналу Ліги чемпіонів 6%, 3 votes
    3 votes 6%
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  • Я вже гуляю по Хрещатику 4%, 2 votes
    2 votes 4%
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Всього голосів: 47

Читайте: День Києва 2018: куди піти

Ми придумали 11 питань, на які не так-то просто відповісти.

Нагадаємо, 26 травня у Києві пройде фінал Ліги Чемпіонів.  Факти ICTV розкажуть, яку програму підготували для фанатів у столиці.

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