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Гороскоп на сьогодні, 27 травня

День може бути досить багатий на події, очікувані різкі зміни обстановки та ситуацій.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Перша половина дня більш сприятлива для справ. Якщо є необхідність щось продати, то сьогодні варто розмістити оголошення про продаж, але фінансові операції краще відкласти на інший день.

Сприятливий час для навчання. До свого емоційного стану краще бути дбайливими, особливо в другій половині дня.

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Якщо відвідують неприємні емоції, можна розрядити їх через фізичну активність – піші прогулянки, похід у спортзал – або збалансувати масажем, бажано масляним і заспокійливим.

Несприятливо: брати й давати гроші в борг, надягання нового одягу та прикрас.

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