Куди піти у червні у Києві: топ-10 найкращих заходів

Нарешті прийшло літо, а з ним і маса крутих концертів. Червень відразу задає бадьорий темп столичного концертного життя.

Цього місяця на киян чекають найкращі концерти світових виконавців, яких багато меломанів чекали роками. Вперше у Київ приїдуть Franz Ferdinand, Cigarettes After Sex і Black Rebel Motorcycle Club. Три потужних івенти поспіль точно пожвавлять розмірений столичний вікенд.

Крім того, у червні в Київ пройде один з найкращих фестивалів, де можна почути незрівнянних Jamiroquai.

Також в кінці місяця можна очистити карму і прийняти участь у благодійному забігу з собаками. Всі зібрані кошти будуть витрачені на будівництво вигульного майданчику для чотирилапих.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів червня.

Deep Purple

Палац спорту

6 червня, 20.00

Вартість: 1100 – 4500 грн

Легендарні Deep Purple у “золотому складі” Mark VIII готові до зустрічі зі своїми українськими шанувальниками – 6 червня в Палаці спорту гурт презентує свій двадцятий студійний альбом InFinite. На жаль, виступ в рамках The Long Goodbye Tour стане яскравим завершенням 50-річної музичної кар’єри видатних рок-н-рольщиків.

Пропускати найепічніший рок-концерт сезону не дозволить собі жоден меломан, а найзапекліші фани зможуть придбати VIP-квитки Meet & Greet, щоб особисто зустрітися з музикантами на автограф-сесії.

CБПЧ

Зелений театр

9 червня, 20.00

Вартість: 499-1099 грн

Вони повертаються! І не з порожніми руками, а з презентацією нового альбому “Мы не спали, мы снились”. 9 червня у Зеленому театрі в Києві зіграє СБПЧ. Екстраординарний колектив, відомий своєю непередбачуваністю і фантазією, пропонує всім зануритися у музичну подорож: з танцювальним ритмом і загадковою атмосферою!

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 червня, 20.00

Вартість: 1190 – 2490 грн.

Група зіграє головні хіти та нові пісні з альбому Always Ascending, реліз якого відбувся 9 лютого 2018 року. Робота над Always Ascending йшла останні два роки в Лондоні і Парижі. Записувати п’ятий лонгплей групі допомагав музикант Філіп Здар, який раніше працював з Phoenix і The Beastie Boys.

В альбомі Franz Ferdinand вперше постають в абсолютно іншій якості. Їх музика і раніше тяжіла до того, щоб відриватися на майданчику. Здар, який знається на танцювальній музиці, додав в їх звучання хаус-ритм, що докорінно змінило звучання групи.

Franz Ferdinand були утворені в Глазго у 2002 році. Музиканти назвали свій колектив на честь австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда, вбивство якого в Сараєво у 1914 році стало приводом до початку Першої світової війни.

За час свого існування група випустила 5 студійних альбомів.

Cigarettes After Sex

Atlas

14 червня, 20.00

Вартість: 990 – 2290 грн

З концертом до Києва їде одна з найбільш стильних американських груп останнього часу – Cigarettes After Sex.

Група добре відома у фешн-світі: це улюблені музиканти дизайнера Рафа Сімонса, тому їх треки часто звучать на його показах.

Музиканти грають меланхолійний ембієнт-поп.

Свій дебютний альбом – він також називається Cigarettes After Sex – група записала тільки в 2017 році, але до цього часу вже отримала велику популярність. У їх кліпів – мільйони переглядів на YouTube, а композиція Nothing’s Gonna Hurt You Baby стали саундтреком для одного з епізодів серіалу Розповідь служниці.

Друга Ріка

Зелений театр

14 червня, 20.00

Вартість: 350-690 грн

Під фінальні акорди минулого року гурт Друга Ріка закінчив будівництво всього свого життя. Музиканти видали 7-й за рахунком лонгплей Піраміда. За словами Валерія Харчишина, платівка стала найбільш безкомпромісним записом у дискографії.

У роботі над альбомом музиканти не прогиналися під тренди і тенденції, які задає музична індустрія в країні. У той же час не намагалися комусь навмисне сподобатися. Але все сталося так, як і повинно було.

Black Rebel Motorcycle Club

Bel Etage

15 червня, 20.00

Вартість: 1249 грн.

В Україні на Black Rebel Motorcycle Club чекають вже дуже давно. Активна фаза очікування почалася, коли британці в 2005 році зняли в Києві кліп на Is not No Easy Way.

Весь цей час меломани не втрачали надії потрапити на концерт улюбленої групи у рідному Києві.

І ось дочекалися. 15 червня група приїде з новим альбом Wild Creatures і перевіреними хітами – Beat The Devil’s Tattoo, Spread Your Love, Berlin, Love Burns, Shuffle Your Feet и Whatever Happened to My Rock-N-Roll.

Білі ночі

Арт-завод Платформа

15-16 червня, 20:00

Вартість: 450 – 650 грн.

Слоган найтанцювальнішої вечірки літнього Києва Ніч яскравіше дня!. У програмі фестивалю — понад 100 артистів на 5 тематичних сценах, фуд-корт від Ulichnaya Eda, коктейлі від кращих барменів Києва, унікальне світлове шоу, потужний звук і атмосфера нестримних веселощів.

Організатори ще не розголошують повний список учасників, проте серед тих, кого вже заявлено: Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Party Showcase та учасники лейблу Івана Дорна Masterskaya.

J.Bernardt

Зелений театр

17 червня, 20.00

Вартість: 499-1299 грн.

У рамках європейського туру проект J. Bernardt повертається до Києва. Невтомний співзасновник бельгійської інді-рок групи Balthazar Йінте Депре повертається на європейські сцени з сольним проектом і дебютним альбомом Running Days.

Як відомо, Йінте любить писати пісні в дорозі — прихопив ноутбук і клавіші, і готово.

Після успішного туру минулого року, Йінте і його гурт все далі заглиблюються у пошуки нового звучання і готові поділитися своїми знахідками.

Спокусливий грув музики J. Bernardt, доповнений теплим чутливим голосом, не сплутаєш ні з чим. На щастя, київські прихильники зможуть насолодитися їм знову.

BeLive 2018

НСК Олімпійський

21-24 червня, 16.00

Вартість: 1350 – 1650 грн.

BeLive – масштабна культурна подія, яка об’єднає в собі безліч різноманітних напрямків: кіно, музику, стендап, блогінг, арт, стріт спорт, дитячі розваги, вуличну їжу та інше. Для музичного напрямку відведено відразу 3 сцени. MainStage для закордонних артистів, My Music Stage для українських і White Night Stage для електронної музики.

Фестиваль BeLive вже заявив легендарну британську джаз-фанк групу володарів Grammy – Jamiroquai, переможців премії Breakthrough Award – Everything Everything і всесвітньо відомих The Hurts.

Всі дні фестивалю працюватиме My Music Stage, де виступлять 20 українських виконавців. Це будуть як популярні артисти так і молоді музиканти. Кожен день фестивалю на цій сцені буде присвячений певному напрямку: хіп-хоп, інді і поп-музиці. Тут виступлять Щасливі Люди, Alina Pash, LAYAH, Агонь, LATEXFAUNA і багато інших.

Благодійний Забіг із собаками

24 червня, 08.00 – 13.00

Парк Муромець (парк Дружби народів)

Вхід вільний

Фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw проведе вже Третій Благодійний Забіг із собаками. Учасники зі своїми улюбленцями зможуть подолати дистанції в 1 або 3 км. Також є дві дистанції для бігунів без собак – це 500 метрів для дітей (від 6 до 10 років) та класичний забіг на 5 км.

Найбільший сюрприз, який підготували організатори, – це реєстрація рекорду України. Досягнення фіксуватиме Національний Реєстр Рекордів.

Перші 200 зареєстровані учасники отримають круті стартові набори, а переможці та призери на кожній з дистанцій – подарунки від партнерів.

Для чотирилапих – місячний запас корму Brit, вітаміни 8in1, сертифікати на ветеринарну діагностику, новенький нашийник та повідок, біопакети для прибирання, а також безкоштовні консультації від грумерів, ветеринарів і кінологів.

Амбасадорами заходу стали ONUKA, Жан Беленюк, Єгор Гордєєв, Юлія МакГаффі, Віталій Дейнега, Зоя Литвин, Василь Крутчак.

На час проведення забігу від станції метро Почайна до місця проведення забігу курсуватиме безкоштовний автобус.

