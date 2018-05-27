Привітання з Трійцею в СМС

СМС-привітання зі святом Святої Трійці 2018 – один із найзручніших способів передати рідним і близьким порцію добра.
27 травня православні несуть до церкви зелені гілки, букети лугових квітів. Традиція ця збереглася ще з того періоду, коли синагоги в день П’ятидесятниці прикрашали зеленню.
Квіти, що побували у храмі, зазвичай засушують і зберігають ці обереги за іконами.
Крім того, на Трійцю погані думки, заздрість і злість були дурним знаком і не віщували нічого доброго. Тому, обов’язкого привітайте рідних та близьких з Трійцею та побажайте їм усього найкращого та найсвітлішого.
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Хай дух святий наповнить вас сьогодні,
Дасть сили і наснаги вам, добро творити,
А гілочка зелена, що є символом життя,
Святковий настрій допоможе вам створити!
Вітаю із зеленими святами!
* * *
Не варто турбуватися
Про всілякі дрібниці.
Сьогодні свято Трійці –
Господь у нас у серцях!
Нехай у житті все буде добре,
Як у найсолодших снах.
* * *
Ось на порозі Трійця,
Нехай серце заспокоїться,
Нехай світлом світ наповниться
* * *
Трійця у права вступає,
Я привітати усіх поспішаю
І Отцю, що нас рятує,
Нехай нашої подяки не бракує.
* * *
Прийшла Трійці пора,
Я побажаю Вам добра,
Радості, любові, тепла,
Щастя щоб була гора.
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