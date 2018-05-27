Привітання з Трійцею в СМС

СМС-привітання зі святом Святої Трійці 2018 – один із найзручніших способів передати рідним і близьким порцію добра.

27 травня православні несуть до церкви зелені гілки, букети лугових квітів. Традиція ця збереглася ще з того періоду, коли синагоги в день П’ятидесятниці прикрашали зеленню.

Квіти, що побували у храмі, зазвичай засушують і зберігають ці обереги за іконами.

Крім того, на Трійцю погані думки, заздрість і злість були дурним знаком і не віщували нічого доброго. Тому, обов’язкого привітайте рідних та близьких з Трійцею та побажайте їм усього найкращого та найсвітлішого.

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Хай дух святий наповнить вас сьогодні,

Дасть сили і наснаги вам, добро творити,

А гілочка зелена, що є символом життя,

Святковий настрій допоможе вам створити!

Вітаю із зеленими святами!

* * *

Не варто турбуватися

Про всілякі дрібниці.

Сьогодні свято Трійці –

Господь у нас у серцях!

Нехай у житті все буде добре,

Як у найсолодших снах.

* * *

Ось на порозі Трійця,

Нехай серце заспокоїться,

Нехай світлом світ наповниться

* * *

Трійця у права вступає,

Я привітати усіх поспішаю

І Отцю, що нас рятує,

Нехай нашої подяки не бракує.

* * *

Прийшла Трійці пора,

Я побажаю Вам добра,

Радості, любові, тепла,

Щастя щоб була гора.

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