Залізти у мильну бульбашку і пройти крізь шафу! 7 речей, які варто зробити у Києві (КАРТА)

“Як тебе не любити, Києве мій!” – саме ці рядки з пісні спадають на думку, коли говориш про столицю України. Факти ICTV підготували список речей, які обов’язково потрібно зробити у прекрасному місті каштанів.

У Києві неймовірна кількість прекрасних і цікавих місць. Очі розбігаються, адже так складно зупинитися на чомусь одному. Ми спробували спростити Вам задачу і склали топ-7 речей, які обов’язково варто зробити у столиці.

А ось ця карта-маршрут вихідного дня стане для Вас провідником. Вперед, у дорогу!

Залізти у мильну бульбашку у Музеї води

У самому центрі Києва, у парку Хрещатик, знаходиться Музей води. Там ви зможете не тільки дізнатися про гідросферу Землі та водні ресурси України, їх вразливість і необхідність для життя, але і послухати шум грому, побачити діючу модель артезіанської свердловини та багато іншого.

Але найголовніше для чого сюди слід приходити – це шоу з мильними бульбашками. Тільки уявіть собі – ви потрапляєте у величезну мильну бульбашку! Таке видовище точно стане для вас квитком у дитинство.

Не пропустіть можливість і загадати бажання – тут є басейн з дуже красивими китайськими рибками. Кажуть, якщо доторкнутися до них, то виповниться найзаповітніша мрія.

Режим роботи: середа, четвер, п’ятниця – з 10.00 до 17.00. Субота, неділя – з 10.00 до 18.00.

Санітарні дні – понеділок, вівторок. Вхід останньої групи – за 60 хвилин до закриття.

Адреса: Пішки 10-15 хвилин від станції метро Майдан Незалежності: вийти з метро і йти у бік Європейської площі до парку Хрещатик. Музей знаходиться на території парку у будівлі Водно-інформаційного центру.

Ціна: 40-50 грн, дітям до 6 років – безкоштовно.

Пройти крізь шафу у Музеї М. Булгакова

Пройшовши через шафу з містичною табличкою квартири N 50 з роману Майстер і Маргарита, ви потрапите у кімнату самого Михайла Булгакова. Неймовірно, чи не так? Тут все просякнуто духом великого письменника, тут жили його герої (сюди він поселив персонажів зі свого роману Біла гвардія, родину Турбіних), народжувалися історії, від яких мурашки по шкірі.

Для любителів полоскотати нерви є і нічні екскурсії. Уявіть лише собі – лабіринт з кімнат, парадна вітальня з піаніно, на якому розкрита партитура Фауста; медичний кабінет, де практикував доктор Булгаков та його герой доктор Турбін – і все це при сяйві місяця!

Режим роботи: щодня з 10.00 до 18.00 (каса до 17.00), вихідний день – середа, у понеділок з 10.00 до 12.00 – санітарна година.

Адреса: Андріївський узвіз, 13.

Ціна: вхід 25-40, екскурсія 60-120 грн.

Послухати орган у Миколаївському костьолі

Висока готична споруда у центрі Києва не просто привертає увагу, але і по справжньому захоплює. Серед галасливої ​​столиці, одноманітних висоток і потоку машин на дорогах, творіння київського Гауді Владислава Городецького здається будівлею з іншого світу.

Не зайти туди і не послухати там музику – справжній злочин, особливо якщо врахувати, що грати вам будуть на найнезвичайнішому інструменті – органі. Велич і потужність звуку закріпило за ним назву “король музичних інструментів”.

Режим роботи: початок концертів о 19.30, неділя – вихідний

Адреса: вул. Велика Васильківська, 77 (недалеко від метро Олімпійська)

Ціна: від 50 до 300 грн

Сісти у трамвай і поїхати до Пущі-Водиці

Купивши квиток на трамвай № 12, ви потрапите у неймовірну подорож по кривих вуличках Подолу, а потім заглибитися у прекрасний сосновий ліс. У весняну пору така прогулянка буде особливо цікавою. Час поїздки – ціла година, але запевняємо Вас – вона пролетить непомітно.

Приїхавши у Пущу-Водицю, Ви потрапите у неймовірний світ природи – тут прекрасне повітря і величезний ліс. Тут ви зможете побродити по парку, погодувати там білочок (вони дуже гостинні, так що припасіть трохи горішків) або качечок на озері, а потім заглибитися у ліс. У літню пору можна буде покататися на катамаранах або човниках.

Адреса: станція метро Контрактова площа

Ціна: квиток на трамвай 4 грн

Інтервал руху: 20-25 хв.

Стати лицарем у Київській Русі

Уявіть себе Дон Кіхотом з роману Мігеля де Сервантеса та вирушайте у парк Київська Русь. Тут Ви зможете постріляти з лука та катапульти, поборотися на мечах і позмагатися у інших лицарських звитягах.

Тут все зроблено за зразком середньовічного міста Східної Європи – Стародавнього Києва (V-XIII століть), так що подивитися є на що.

Адреса: Обухівський район за Києвом, с. Копачів.

Ціна: у залежності від програми.

Гуляти серед млинів і українських хат у Пирогово

Де і можна відчути український національний колорит, так це тут. Ви зможете побачити на власні очі побут і архітектуру всіх регіонів нашої країни у період XVII-XX століть.

На території Пирогово часто можна зустріти людей і працівників у національних костюмах, зайнятих різним ремеслом того часу – ткачих, гончарів та інших.

Прогулянки під українську народну музику взагалі стають чимось особливим, дарують незабутні відчуття.

Режим роботи: 10.00-17.00, середа – санітарний день.

Адреса: вулиця Академіка Тронька, Київ

Ціна: екскурсія від 40 до 120 грн у залежності від тривалості (1, 2 і 3 години).

Пройтися по Пейзажній алеї

Помилуватися заходом або зустріти світанок, сидячи на незвичайних лавочках у вигляді різних тварин – слоника, котика і зайки або ж на фонтанах з зебрами та іншими тваринами. Чого лише вартий величезний кіт – він тягнеться уздовж 30-метрової стіни. Варто зазначити, що всі експозиції на Пейзажній алеї виконані мозаїкою.

Це прекрасне місце, щоб помилуватися панорамою міста і просто відпочити від суєти!

Режим роботи: цілодобово

Адреса: провулок Десятинний, недалеко від Андріївського узвозу

Ціна: безкоштовно

Рахувати зірки у Планетарії

Зірки під унікальним сферичним куполом та ще й під чарівні звуки класичних творів – що може бути краще!?

Сюди потрібно приїжджати всім тим, хто любить дивитися на зорі і бачити у них не просто набір яскравих крапочок, а прекрасні сузір’я, хто любить слухати про планети або тим, хто просто романтик за натурою. У будь-якому випадку це унікальна можливість по-справжньому розслабитися.

Режим роботи: 10.00-22.00

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 57/3 (метро Олімпійська)

Ціна: 100-500 грн

Читайте: Афіша на 2018 рік: найкращі концерти та фестивалі України

До речі, раніше Факти ICTV показил найцікавіші фото з життя української столиці, які наочно демонструють, як змінився Київ з часом.