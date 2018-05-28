PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 28 травня/

Гороскоп на сьогодні, 28 травня

Енергії сьогодні вистачить на різні справи, але емоції при цьому можуть виникати неоднозначні.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

День більше підходить для внутрішньої трансформації.

Є ймовірність повернення до подій з минулого. Можна переглянути ситуацію під новим кутом і знайти рішення.

Читайте: Топ-5 найбільш пристрасних зодіакальних пар

Сьогодні бажано приділити увагу мамі, надати увагу жінці, яка турбується про вас.

Протипоказані хірургічні операції, несприятливо підстригання нігтів, стрижка волосся, а також початок поїздок і подорожей.

До речі, раніше ми публікували топ-3 знаки зодіаку, яких легко обдурити.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка