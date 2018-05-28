Meizu випустила бездротову зарядку: ціна і характеристики

28 травня 2018 року китайська корпорація Meizu офіційно анонсувала свою бездротову зарядку для мобільних пристроїв. Продажі Meizu Wireless Charger стартують вже сьогодні ввечері.

Про це повідомляє Mydrivers.

Як відомо, жоден зі смартфонів Meizu не підтримує бездротову зарядку, компанія все ж вирішила випустити спеціальний зарядний пристрій, який працює на основі стандарту Qi.

Новинка коштує всього $16. Завдяки мінімалістичному зовнішньому вигляду анонсований гаджет однаково добре підходить для використання вдома і в офісних умовах.

Пристрій, який представляє з себе бездротову зарядку Meizu, має тарілкоподібні форму, а купити його можна в чорному і білому кольорах кольорах. Діаметр пристрою становить 106 мм, а товщина – 8,8 мм.

У комплект входить кабель для підключення до джерела живлення, довжина якого становить 1 метр. Блок живлення купувати потрібно окремо, підійде будь-який, що забезпечує струм до 12 Вт.

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Як запевняє виробник, максимальна потужність його зарядного пристрою становить 10 Вт (5V / 2A). Як матеріал використовується прогумований пластик, який легко очищується від забруднень, але при цьому не дряпає телефон і не дозволяє йому їздити по всій поверхні.

Компанія Meizu заявляє захист від шести видів загроз, в тому числі від перегріву, перевантаження, стрибків напруги, загоряння і низки інших.

Нагадаємо, названо найбільш продаваний смартфон.