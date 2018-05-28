В Австралії стартував щорічний фестиваль світла і музики Vivid Sydney, який триватиме до 16 червня.

У ці дні Сідней за традицією перетворюється у простір, наповнений світловими і музичними інсталяціями, а основні визначні пам’ятки стали фоном для лазерних шоу.

У програму також включили лекції та майстер-класи, що стосуються ігор, дизайну, бізнесу та інших сфер життя. Більшість з них платні, вартість участі коливається від 10 до 590 австралійських доларів (від 197 до 11 640 гривень. – Ред.)

А в 2018-му році Vivid Sydney відзначить десятиліття і спробує зробити мистецтво доступним для всіх, незалежно від походження і освіти.

Щорічно захід відвідують мільйони туристів. Так, у 2017-му Сідней у ці дні відвідали більше 2 мільйонів осіб.

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Ми зібрали найкращі фотографії світлових інсталяцій з соціальних мереж:





















У Сіднеї розпочався фестиваль світла, музики та ідей – неймовірні фото / 11 фотографий

Нагадаємо, як пройшов фестиваль світла в Сіднеї минулого року.

Фото: Instagram