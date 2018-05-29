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Ейфелеву вежу вразила блискавка – неймовірні фото

Під час негоди, яка розійшлася у Франції, Ейфелева вежа була вражена блискавкою.

Так, другий тиждень поспіль Ейфелева вежа служить громовідводом, пише LaProvence.

Цей момент вийшло у багатьох зняти на камеру.

Ми зібрали з соціальних мереж вражаючі фото і відео, на яких видно, як найвідоміший пам’ятник у Франції отримує удар блискавки.

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Ейфелеву вежу вразила блискавка – неймовірні фото / 8 фотографий

До слова, спочатку Ейфелева вежа здіймалася на 300,65 м над рівнем землі. Висота разом з новою антеною становить 324 метри.

Вежа названа в честь головного конструктора Гюстава Ейфеля, а ось сам Ейфель називав її просто “300-метровою вежею”.

Споруда була побудована у 1889 році і спочатку замислювалася як тимчасова споруда, що служило вхідною аркою паризької Всесвітньої виставки 1889 року.

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Нагадаємо, названо н айкращий туристичний об’єкт Європи. І це не Ейфелева вежа.

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