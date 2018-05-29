Гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2018

Гороскоп на червень 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на червень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У цей період життя ви відчуєте новий приплив життєвої енергії. Ви будете перебувати в центрі уваги і задавати тон.

Начальство буде схильне підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості. Зміцнюється впевненість в собі, сила волі. Легше будуть долатися перешкоди, фінансові питання, угоди і договори будуть доведені до успішного завершення.

У 20-х числах червня ваша впевненість в собі і сила волі піддадуться випробуванням. Успіх залежить від вашої здатності або бажання протистояти чужим вимогам. Можливо, ви потрапите в ситуацію, яка змусить вас засумніватися в своїй правоті чи майбутній успіх вашої нинішньої роботи. Однак, ви здатні досягти і досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування.

Гороскоп для Тельців

У першій половині червня відчуєте внутрішню свободу і розкутість, випробуєте відчуття радості і впевненості в собі. Щасливий період для любові, шлюбу і сімейного життя, для всього прекрасного і естетичного, для соціальної активності. До того ж і здоров’я не підведе.

Перша половина місяця сприятлива для покупки речей, а також для завершення громадських і фінансових справ. Друга половина місяця досить напружена. У цей період вам важко впоратися зі своїми емоціями, а це у свою чергу призведе до імпульсивних, різких, агресивних і грубих дій.

Що стосується фінансової сфери, то завищені вимоги до життя, внутрішній неспокій може призвести до помилкових дій, а це спровокує грошові втрати. Через неуважність підвищується небезпека нещасного випадку.

У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Тому вам слід тактовно роз’яснити свою позицію, даючи при цьому зрозуміти оточуючим, що ви маєте право на власну думку.

Гороскоп для Близнюків

Ви сповнені життєвих сил і енергії, а це стане відмінною передумовою для позитивних результатів у справах. Корисним буде подумати про те, чому навчило вас минуле, спрямувати погляд туди, де ви хочете опинитися у майбутньому. Забудьте про світові проблеми та зосередьтеся на своїх очікуваннях. Головний запобіжний захід – не брати занадто багато на себе зобов’язань.

У 20-х числах червня в інформації та ідеях, які ви представляєте або отримуєте, з’явиться частка негативу. Ви прагнете нав’язати оточуючим свою думку, вони у свою чергу спробують маніпулювати вашими ідеями у своїх інтересах. Це не найкращий час для прояву оригінального мислення і вільного обміну думками.

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Гороскоп для Раків

Відкриваються нові можливості, які все ж таки принесуть визнання або положення лідера. У цей період ви зіткнетеся з ситуаціями, які допоможуть вам зрозуміти, наскільки ваше життя може бути динамічним і повним. Це дасть вам шанс змінити напрямок, в якому ви рухаєтеся. До інших можливостей відноситься шанс знайти друзів.

Отримана інформація, нові враження спонукають вас до творчості. Яскраві, світлі думки, вміння словом підтримати іншу людину, надихнути на звершення створюють навколо вас атмосферу любові. Ви все робите на підйомі, легко і отримуєте хороший результат, але необхідний особистий контроль у всьому, не покладайтеся на інших.

Місяць буде сповнений сімейних спорів і поїздок. Можливі звістки, що стосуються членів сім’ї або звісточка від батьків. Обставини змушують працювати вдома за станом свого здоров’я або здоров’я одного з батьків.

Гороскоп для Левів

Загалом червень непростий місяць для вас, він сповнений суперечностей. Думки і особливо дії оточуючих, навряд чи, забезпечать вам підтримку. Взаємини з впливовими людьми можуть стати напруженими, можливо, у результаті гніву або занадто гострої конкуренції. Навіть якщо ви без коливань приймаєте виклик, краще триматися у тіні і будувати плани на більш сприятливий період.

У другій половині червня особиста чарівність і фізична привабливість допоможуть вам вирішити багато проблем. Ви будете оточені красою, вам доведеться підтримувати зв’язок з красивими і артистичними людьми. Варто скористатися можливостями цього місяця, наприклад, ви можете завести вдалі знайомства на концертах, виставках чи показах мод. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку. Ваші якості будуть помітні і оцінені оточуючими. У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашого життя. Не будьте надмірно поблажливі до своїх слабкостей і не женіться за задоволеннями, не зациклюйтеся на особистих проблемах.

Що стосується здоров’я, то намагайтеся не перенапружувати серце і хребет, уникайте дій у результаті яких може виникнути ймовірність травм голови або обличчя.

Гороскоп для Дів

У першій половині червня будуть відчуватися проблеми з самооцінкою: ви або будете переоцінювати свої можливості або навпаки відчуєте невпевненність у собі. Вірогідні перешкоди і проблеми у справах. Не варто братися за реалізацію нових ідей і не потрібно приймати важливих рішень. Є ймовірність тиску на вас більш авторитетних людей. Намагайтеся бути стриманими, не вплутуватися у сварки.

У другій половині місяця ви відчуваєте себе більш комфортно, зовнішні обставини будуть більш сприятливими. Настають вдалі дні для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах інтересів. Удача може посміхнутися вам абсолютно несподівано, але складність полягає у тому, що ви, навряд чи, зможете контролювати загальну тенденцію або коригувати ситуацію у своїх інтересах.

Даний період не у змозі поліпшити ваш емоційний стан або послужити у реалізації ваших бажань. У плані здоров’я імовірний занепад сил або перевтома. У цей період цілком вірогідні стреси.

Гороскоп для Терезів

У вас буде більш повне відчуття власної унікальності і внутрішнього задоволення. Якщо нинішні обставини викликають у вас занепокоєння, ви можете хоча б частково уникнути розчарування та гніву.

Радійте навколишньому світу і свому місцю у ньому. Отримані вами звістки та інформація можуть значно поліпшити ваш особистий імідж і репутацію у цей період. Люди прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки.

Це сприятливий час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або для початку подорожі. У цей період ви отримаєте підтримку, ви відчуєте себе впевненіше і будете бачити результати ваших зусиль, що приверне до вас людей і гармонію. У цей період є реальна можливість зайняти місце керівника.

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Гороскоп для Скорпіонів

Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками, у вас буде привід пишатися собою. Це гарний час для встановлення партнерських та інших взаємин. Однак, успіх ваших зусиль, напевно, буде зведений нанівець надто агресивними або поспішними діями. Знайшовши спосіб приборкати ці схильності, ви досягнете більшого, ніж очікували.

У 20-х числах ви почнете реалізовувати власні ідеї. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків будуть приносити вам задоволення. Ви легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію. Відкриваються нові перспективи.

Гороскоп для Стрільців

Остерігайтеся брати участь у боротьбі за владу, зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистоянь з керівництвом, офіційними організаціями. У цей період задовольняйтеся неспішної самостійною роботою.

У другій половині місяця вам вдасться справити враження на оточуючих своїми якостями, сміливо демонструйте їх. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками. Ви для всіх будете бажаним гостем і привітним господарем, варто скористатися нинішніми можливостями.

Успіх можливий для тих, хто не сидить склавши руки – це означає, що вам необхідно самим створювати різні ситуації, брати участь у різноманітній діяльності, розширювати своє коло спілкування, щоб залучити ті можливості, до яких ви прагнете.

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Гороскоп для Козерогів

Підвищена конфліктність, зіткнення через ідеї і думки, ускладненість у спілкуванні – все це характерно для цього періоду. Прагнення затвердити свою думку, точку зору, інтереси та ідеї будь-що-будь послужить вам погану службу. Романтичні зустрічі, прогулянки, пікніки, спілкування – все це не буде доставляти вам задоволення і може призвести до нервової перевтоми, невдоволення собою і партнером. Дотримуйтесь дистанції з дітьми: ваша порада може бути сприйнята неправильно або навіть принести шкоду.

Уникайте оптимістичної оцінки стану своїх справ, а також не витрачайте гроші марно. Незібраність і нервозність, ведення справ при поганому самопочутті може привести до провалу ділових переговорів. У вас прокидається дух протиріччя, ви можете вимовляти речі, про які згодом пошкодуєте.

Гороскоп для Водоліїв

Період витримки, спокою і концентрації. Давно забуті справи у ці дні можуть бути благополучно завершені. Таким ж сприятливим цей період буде для планування довгострокових проектів на майбутнє, проте у цей час слід бути розумніше, обачніше і наполегливіше.

У ці дні можна очікувати заохочення від начальства у вигляді премій, підвищення у посаді. Ви закладете прекрасний фундамент подальшого розвитку і процвітання, зможете укласти добре продумані і тривалі угоди і договори.

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.

Краще не вирушати наприкінці місяця у ділові поїздки, не робити відповідальних заяв, не влаштовувати конференцій.

Гороскоп для Риб

Перша половина червня – напружений період, остерігайтеся власних проявів помилкової гордості і егоїзму, диктату у відносинах зі співробітниками. Відкладіть укладення угод, сутички з керівництвом не додадуть вам популярності і можуть зіпсувати кар’єру. Робочий процес супроводжується сварками і невдоволенням, різними труднощами і перешкодами. Ви можете понести несподівані втрати. Проте, якщо вам вдасться знайти конструктивне рішення проблем, то можете добитися гідних результатів у взаєминах.

Нервозність, поганий настрій, зниження самопочуття, втрата пильності і підтримки з боку близьких людей посилюють поточні хвороби, а здоровій людині пророкують травматизм, нещасні випадки.

У другій половині місяця відбуваються помітні поліпшення. Отримані вами звістки та інформація можуть значно поліпшити ваші справи і репутацію у цей період. Люди прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки. Це сприятливий час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або початку подорожі.