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Гороскоп на сьогодні, 29 травня

Гороскоп на сьогодні обіцяє, що день буде продуктивним у груповий діяльності, проте бажано враховувати склад групи – краще, якщо це будуть близькі вам по духу люди, зі спільними поглядами.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Сьогодні не варто втягуватися у конфлікти, а особливо їх починати. Якщо сама обстановка вимагає проявити захисну позицію, це може піти на користь.

У цей день добре піклуватися про близьких, особливу увагу варто приділити коханій людині.

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День може спонукати на таємні дії, вивчення психології, астрології і принести хороші результати в духовній практиці і творчості.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.

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