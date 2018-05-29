Гороскоп на сьогодні, 29 травня

Гороскоп на сьогодні обіцяє, що день буде продуктивним у груповий діяльності, проте бажано враховувати склад групи – краще, якщо це будуть близькі вам по духу люди, зі спільними поглядами.
Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.
Сьогодні не варто втягуватися у конфлікти, а особливо їх починати. Якщо сама обстановка вимагає проявити захисну позицію, це може піти на користь.
У цей день добре піклуватися про близьких, особливу увагу варто приділити коханій людині.
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День може спонукати на таємні дії, вивчення психології, астрології і принести хороші результати в духовній практиці і творчості.
Несприятливо: підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.
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