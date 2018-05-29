Дізнавшись, що я сироїдка, соціум намагається триматись подалі від мене

Сироїдство – це відмова від їжі, яка зазнала теплову обробку. Фітнес-тренер, нутриціолог та блогер Христина Пеленьо розповіла Фактам ICTV про відмову від нав’язаної їжі, стирання бар’єрів та поділилась рецептами сироїдської кухні.

Чому ви перейшли на сироїдство?

Я вже давно працюю з харчуванням, проте в мене було до нього певне незмінне ставлення. Я знайшла як потрібно, комфортно і більш-менш контрольовано харчуватись, і думала, що так має бути. Проте, одного разу я усвідомила, що існує багато різних видів, а я закрита для всього нового і живу в якійсь одній парадигмі. Тому я вирішила спробувати.

Раніше я вважала сироїдів, праноїдів (люди, які живляться енергією сонця, – авт.) і фрукторіанців (харчуються тільки фруктами, – авт.) трохи “поїхавшими”. Коли мене запитували як я до цього ставлюсь, говорила не читати це все, не слухати і не концентрувати на цьому уваги.

Потім перед Новим роком я вирішила собі зробити невеликий челендж у харчуванні і щось змінити. М’яса і молока я не вживаю давно. Спробувала спочатку сім днів сироїдства, потім продовжила його ще на тиждень, потім до кінця місяця, зими. І отак почалося, я бачила в цьому переваги, дізналась дуже багато нових продуктів. Я зрозуміла, що наше харчування поділяється на такі рівні: перший – їмо все підряд і не розрізняємо: з’їли броколі чи бургер. Другий – забираємо м’ясо (вегетаріанство). Третій – прибираємо молоко (веганство). Четвертий – сироїдська кухня. Сироїдство теж має декілька етапів: спочатку ми робимо звичні для нас страви сироїдськими, далі починаємо їсти лише фрукти та овочі, на третьому етапі ти розумієш, що їжа нав’язана світом і їсти потрібно не так багато. Ти можеш харчуватись соками і живеш на цьому прекрасно. Деякі люди потім зменшують кількість соків і живуть на глюкозі і солі.

Я зараз проходжу останні рівні свого сироїдства і два тижні вживатиму лише фреші.

Які виникали складнощі при зміні харчування?

Я відразу почала їсти лише овочі і фрукти. Два дні поїла, після цього мені було важко та погано. Я не могла встати та просила, щоб мене довели до дому. Це був період болю. Потім я почала відкривати для себе сироїдську кухню. Виявилось, що існують сироїдські кафе, хлібці, навіть суші і бургери. Потім стало легко.

Плюси і мінуси сироїдства?

Плюси: їх є дуже багато, саме тому я повернулася до нього. В мене з’являється нереально багато енергії, вона просто переповнює. Ти починаєш спати п’ять годин і тобі цього повністю достатньо, відчуваєш легкість і чистоту. Тіло стає сухішим, воно не є худим, воно приходить в норму, забирає всю зайву воду, набряклість. Ти не витрачаєш час на готування. Мінуси в тому, що твій соціум не готовий до цього і він психологічно на тебе тисне, тримається від тебе далеко. Продукти можуть бути дорожчими за звичайні: хот-дог буде коштувати 20 гривень і ти ним наїсишся, а сироїдські суші – 90 і тобі може не вистачити.

Як перейти на сироїдство, не викликаючи в організму стрес?

Стрес буде завжди. Хіба якщо розтягнути перехід на декілька місяців і поступово відмовлятись від продуктів: м’яса, риби тощо. Але я раджу переходити енергійніше, просто пережити декілька важких днів і сказати «все». Важливо не як переходити, а з якою ціллю це робити.

Чи всім підходить таке харчування?

Абсолютно всім, не підходить лише тим, хто не готовий до цього морально і психологічно. Просто треба навчитись, дізнатись, як буває і кожного дня запитувати себе – «для чого я це роблю і чи справді це мені потрібно?».

Для вас сироїдство – це…?

Це моє здоров’я, легкість і довголіття.

Чи сумуєте ви за якимись продуктами?

Ні, зараз я вже настільки свідома, що розумію, що інші продукти мене засмічують, варена їжа наповнює слиззю, хоч я і правильно харчувалась. Зараз у мого організму чистий період, проте і досі можуть виходити токсини у вигляді висипів. Я радію, що світ не нав’язує мені ні свої продукти, ні аромати, ні апетити, я сама обираю.

Ви проводили марафон Я не боюсь сироїдства. Яка його мета та результати?

Я дуже хотіла, щоб люди спробували. Я знаю, що мої марафони люблять і ними цікавляться. Багато хто починав його заради схуднення. Я думаю, що нехай хоч тиждень спробують заради цього, а в процесі побачать плюси. І побачили. В результаті деякі люди залишились на сироїдстві, а деякі навіть стали моїми клієнтами, щоб навчитись, закріпити і дізнатись, як це продовжити. Не моя мета робити людей сироїдами чи веганами, але моя мета показати плюси на прикладі.

Як правильно виходити з сироїдства після марафону?

Залежно від того, скільки ви були сироїдом. Якщо тиждень, то наступні два дні їсте варені пюровані овочі, потім додаєте в маленькій кількості каші столовими ложками, на п’ятий – шостий день можна їсти небагато кисломолочки.

Поділіться рецептами сироїдської кухні, які зможуть замінити звичні страви?

Сироїдський борщ готується з рослинного молока, бурякового соку, порізаного сирого буряка, капусти, горошку та прянощів. Можна готувати окрошки з рослинного молока та овочів. Також є дуже простий рецепт корисних цукерок: змелюєш арахіс з водою, бананом, формуєш кульки і обкатуєш в кокосі. Є сироїдські хлібці, які можна їсти як сендвічі з авокадо. Можна робити піци, але для цього треба купити дегідратор. Сироїди їдять приготовану їжу до 40 градусів. Я раджу купувати хлібці і зверху вже креативити. І, напевно, велика перевага – смузі-пудинги, чіа-пудинги, вони дуже смачні. Дуже просто готуються суші: береться норі, туди меляться цвітна капуста, цукіні та авокадо, яке їх склеює. Колись я пробувала хлібці зі смаком пельменів. Я була в шоці, вони беруть пижму, полбу і спеціальні спеції. Складається враження, що справді їси пельмені. Але для мене немає нічого смачнішого, ніж бананове пюре.

Ви і далі будете лишатись на сироїдстві?

Я зрозуміла, що мені дуже легко з харчуванням, коли я не планую. Я просто роблю так, як мені комфортно. Тому не хочу зарікатися. Зараз я розумію, чому мені не потрібні інші продукти. Я 100% віддаватиму сироїдству перевагу. Я його не пропагуватиму, але розумітиму, що для мене воно найефективніше. Очищаються думки, перестають турбувати проблеми. Зараз я дуже енергійна, маю сили на тренування та біг на великі дистанції. Раніше я б не повірила, що це можливо на фрешах. Сироїдство стирає бар’єри.

Анастасія Приходько

Фото: instagram khrystynapelenio