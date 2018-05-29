Королівське весілля – cкільки коштувало та де Гаррі і Меган проведуть медовий місяць

Вже тиждень Меган та Гаррі офіційно чоловік та дружина. Герцог та герцогиня Сассекські. Утім пристрасті навколо головної світської події року не вщухають. Кілька днів поспіль туристи стояли у чергах до каплиці Святого Георга, що у Віндзорському замку. Саме там молодята одягли одне одному обручки.

За оцінками весільних агентств розкішна церемонія коштувала $45 млн. Але ж її Величність Єлизавета Друга, як відомо, живе за бюджетний кошт. Схоже, британці настільки люблять королівську сім’ю, що були готові, як-то кажуть, скинутись на весілля.

До того ж подія принесла чималий дохід Британії. Сувенірна продукція та кількість іноземних туристів цілком могли окупити це свято. Та найбільш обговорюваним питанням стали не гроші, а весільна сукня Меган.

Довжелезна вуаль, яку за нареченою несли 2 хлопчики у такій же формі, як у Принца Гаррі, вразила гостей.

Британські та іноземні фани королівської сім’ї задавалися питанням, який же оберіг обрала Меган, коли йшла під вінець? Можливі варіанти озвучив відомий англійський дизайнер весільних суконь Ян Стюарт:

У нас британців дуже багато забобонів. Це могла бути шестипенсова монета зашита у туфельку чи під сукню або маленьке сердечко заховане під вбрання, це можуть бути ініціали нашиті зі зворотного боку, ми завжди клеїмо блакитний бант, тому що це колір удачі.

На відміну від української традиції кидати весільний букет у натовп неодружених дівчат, у Британії його кладуть на могильну плиту невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві.

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Вічного та чистого кохання у своєрідній американській манері побажав молодятам темношкірий єпископ, якого на церемонію запросила Меган. Священник читав проповідь з Айпеда, кричав та розмахував руками. Єпископ каже: спеціально не стримував емоцій.

Після весілля дівчата скаржились: усе, принци закінчились. Адже усі онуки Єлизавети вже одружені. А старші жінки, навпаки, зраділи, навіть, якщо вам трохи за 30, є надія вийти заміж за принца. Меган Маркл, якій Королева після весілля надала статус Герцогині, 36. Вона на 3 роки старша за чоловіка.

Але нинішнє весілля хоч і найбільш очікуване, але не найважливіше для британських монархів. Каже фотограф, який з 1980-го року супроводжує королівську сім’ю на усіх заходах.

Найважливіше весілля було у Принца Уільяма з Кейт Міддлтон, тому що Вільям стане Королем, а Катерина буде Королевою. Гаррі нині 6-й у черзі на престол. Але це весілля дуже важливе, тому що Гаррі – це найбільш популярний член Королівської родини.

Так на весілля майбутніх Короля і Королеви Уільяма та Кейт, на відміну від церемонії Гаррі та Меган, були запрошені політики та міжнародні делегації. І відбулось воно у Вестмінстерському абатстві – більш офіційному місці, аніж Віндзорський замок, де одружились Гаррі та Меган.

Тому нинішнє весілля було радше родиною подією, аніж державною. Як кажуть поза політикою. Тим часом Герцогиня Сассекська має пройти піврічне навчання, щоб відповідати новому статусу. Подейкують, що сама Королева приставила до невістки свою радницю, щоб допомогти опанувати обов’язки.

А от фанати Гаррі відзначили, що новоспечений Герцог після весілля та у новому статусі ані трохи не змінився. Його бешкетний характер залишився при ньому. Пару Гаррі та Меган вже встигли назвати наймилішою у Королівській родині.

Для весільної подорожі, яка відбудеться восени, молодята обрали Намібію, де вони працювали волонтерами на початку стосунків. За неофіційними даними ніч у готелі коштуватиме молодим $700 за ніч. Чи знову платитиме бабуся? Питання відкрите.

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