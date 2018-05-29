Найдорожчі міста світу – на якому місці Київ

Інвестиційна банківська компанія UBS визнала Київ одним з найдешевших великих європейських міст. А швейцарський Цюрих – найдорожчим у світі.
Всього організація оцінювала вартість життя у 77 містах. Київ зайняв 75 сходинку рейтингу.
Інформація міститься на офіційному сайті компанії UBS.
При складанні рейтингу, експерти порівнювалися ціни на 128 товарів і послуг. Виходячи з цього, розраховувались витрати на потреби середньої сім’ї з трьох осіб.
Місяць в Цюриху коштує майже $4,3 тис. Це без врахування орендної плати за житло, яку журналісти називають захмарною. Там рекордні ціни в магазинах, найвища у світі плата за послуги. Бакалійна продукція – друга серед найдорожчих у світі. Позаду Цюриха виявилися Женева, Нью-Йорк та Осло.
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Рейтинг 10 найдорожчих міст світу (без врахування орендної плати за помешкання) виявився наступним:
1. Цюріх – $4 260 на місяць.
2. Женева – $4 165.
3. Осло – $3 958.
4. Копенгаген – $3 897.
5. Нью-Йорк – $3 673.
6. Токіо – $3 654.
7. Мілан – $3 505.
8. Лондон – $3 411.
9. Чикаго – $ 3405.
10. Гельсінкі – $3 337.
Нагадаємо, австралійці оцінили Київ, поставивши його вище Берліна у рейтингу “крутості”.