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Українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення – дата

27 липня 2018 роки українці побачать рідкісне місячне затемнення – повний Місяць пройде через тінь Землі. Це буде найдовше повне місячне затемнення у 21 столітті.

Так, загальна тривалість його складе близько 103 хвилини.

– Максимальна тіньова фаза затемнення складе 1,61 при проходженні Місяця практично через центр земної тіні. Тривалість тіньового затемнення складе 1 годину 43 хвилини, що є максимальним значенням у поточному столітті.

Загальна тривалість тіньового затемнення складе майже чотири години, – зазначає Астрономічний календар.

Затемнення буде повністю видно у Східній Африці і Центральній і Південній Азії, а також Антарктиді. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення почнеться при сході Місяця, у Східній Азії і Австралії – навпаки, під час заходу.

А ось в Північній Америці затемнення не буде видно зовсім.

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До речі, у східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни.

Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22-ї години 27 липня.

Нагадаємо, ТОП-7 останніх космічних відкриттів.

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