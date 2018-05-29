Як побороти алкогольну залежність – вчені знайшли засіб

Терапія лікарськими препаратами у поєднанні з фізичними навантаженнями дозволяє знизити залежність від всіх типів активних речовин, включаючи антидепресанти, і запобігає рецидивам при тривалому лікуванні наркотичної та алкогольної залежності.

Такого висновку дійшли вчені з університету Буффало, передає Life.ru.

Вони з’ясували, що медикаментозна терапія, в яку “вбудовуються” аеробні фізичні навантаження, дозволяє значно легше і швидше позбутися згубних звичок і залежностей.

Жвава ходьба, біг та інші навантаження на руки і ноги дозволяють знизити вироблення ключового нейромедіатору – дофаміну і полегшити період абстинентного синдрому.

Вчені зазначили, що всього 150 хвилин фізичного навантаження на тиждень дозволяють попутно скоротити ризик розвитку серцевих захворювань, артриту і діабету.

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До речі, раніше вчені з’ясували, що алкоголь і тютюн виявилися найнебезпечнішими речовинами для здоров’я всього населення Землі.