Чому нові правила безпеки в інтернеті не працюють

Користувачі інтернет-додатків і смартфонів отримали низку повідомлень від розробників, так звані умови конфіденційності. Чому так відбувається, та як на це реагувати?

Від кожного сайту, кожного додатка вашого смартфона, в яких ви бодай вводите своє ім’я, уже надіслали чи ще надішлють лист – Privacy Policy.

Це листи, які повідомляють про оновлення політики конфіденційності, розповідає Ранок у великому місті.

Внести зміни у свої правила компанії вимушені через ухвалення Євросоюзом нового закону щодо використання персональних даних.

Зміни в законодавстві були викликані передусім низкою скандалів, пов’язаних із соціальними мережами та використанням персональних даних людей.

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Закон про приватність мав примусити компанії обмежити збір персональних даних користувачів. Натомість вони сприйняли його як формальність і розіслали користувачам повідомлення про дотримання обмежень.

Зрештою люди втомилися від цього спаму і просто не читають повідомлення. Те, заради чого ухвалювали європейський закон про захист персональних даних, не працює.

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