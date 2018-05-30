Гороскоп на сьогодні, 30 травня

Сьогодні, 30 травня, день підходить для прояву турботи, захисту оточуючих.

Астропрогноз публикує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Добре провести час з більш досвідченими людьми і насититися їх мудрістю, надати їм допомогу і підтримку. Сьогодні можна відстоювати свою точку зору, займати тверду позицію у прийнятті рішень.

Якщо у житті є ситуації, що вимагають вашого контролю, розгляду, – саме час приділити цьому увагу. До виконання своїх обов’язків краще підійти з особливою відповідальністю.

Не варто робити великі і важливі покупки, а також займатися питаннями здоров’я. Вечір може бути емоційно складним, є сенс мінімізувати контакти і займатися тим, що приносить спокій і розслаблення.

Сприятливо: стрижка волосся.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп на червень для представників всіх знаків зодіаку.