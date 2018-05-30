Посушливо і спекотно: погода на червень в Україні

Факти ICTV отримали ексклюзивний прогноз погоди на червень 2018 року в Україні.

Факти ICTV отримали ексклюзивний коментар з прогнозу погоди на червень 2018 від провідного синоптика Українського гідрометцентру Наталії Голені.

Далі – пряма мова.

– Наш прогноз базується на модельних розрахунках, які надають аномалію температури і опадів по відношенню до середніх багаторічних значень.

Спираючись на модельні розрахунки провідних світових центрів, на червень прогнозуємо середню місячну температуру на 1 – 1,5°С вищу середніх значень за базовий період, тобто +30-35°С в окремі дні.

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Опадів чекаємо менше норми. Найбільше очікується опадів на заході і сході України, а ось у південній, центральній і північній частинах країни буде ближче до норми.

Загалом у червні чекаємо опади десь у межах 80-90% норми.

Так, європейські центри дійшли згоди, що літо буде сухим і спекотним. Весь сезон температура буде вищою за середні багаторічні значення.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Земля нагрівається і вчені не можуть пояснити аномалії клімату.