Прогноз погоди на сьогодні, 30 травня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні буде спекотною по всій території країни, опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується +25 … +29°С.

Найтепліше буде на заході і півдні країни – +27… +29°С, а ось на сході очікується: +24… +26°С.

Температура повітря у центрі України складе +26 …+28°С, без опадів.

Київ – +27…+29°С, ясна погода.

А ось у Криму стане трохи свіжіше +23…+25°С.

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– Європа, до північних країв, завтра зануриться у тепло і навіть спеку. Лише Іспанія та Португалія, на радість пішохідним туристам, виявиться на відкритому повітрі. В Україні також тепло або дуже тепло, – пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.