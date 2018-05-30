Ранні ягоди: які найсмачніші та як обрати безпечну

Як полуницю не роздивляйся – кількість нітратів у ній на око не виміряєш. Що ж приховується під яскравою оболонкою, перевіримо з наукової точки зору.

У Київському торгово-економічному університеті проводять експеримент: за допомогою спеціального пристрою вимірюють кількість нітратів у полуниці з однієї грядки.



Рівень нітратів майже в три рази вищий за встановлену Мінохорони здоров’я норму – 60 міліграмів на кілограм ваги.

Навіть ягоди, що виросли на одному кущі, можуть містити різну кількість нітратів.

Якість і смак полуниці залежить не лише від вмісту нітратів, а й від сорту.

Найсмачніший сорт вважається клери і ханей -досить цукрів і приємний аромат.

Професійний агроном розвіює міф: велика за розміром полуниця – не обов’язково менш смачна та вирощена на хімічних добривах.

Тож купувати велику полуницю можна. Але лише якщо вона світло-червоного, а не багрового кольору – такий сорт в природних умовах ще не дозрів.

Як позбутися нітратів у полуниці? Експерти радять просто ненадовго замочити її у воді на хвилин 10-15.

А от від термічної обробки таких ягід лікарі застерігають.

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Стіл на початку літа не обходиться не тільки без полуниці, а й без черешні. А як же у випадку з нею, розпізнати, чи додавали фермери нітрати для покращення росту.

Традиційно сезон черешні починається на початку червня. Але на столичних ринках її вже багато і зараз.

Щоправда, ціни подекуди – просто захмарні. 150 гривен кілограм.

Але експерти переконують: на ринку з’являтиметься більш якісна – крупна черешня, тож на різке зниження ціни не варто розраховувати.

Поки вона доїде до столиці, значно подорожчає.

Та якими б якісними не були ягоди – лікарі радять знати міру у споживанні.

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