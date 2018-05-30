Вона мене лякає! 3-річна дівчинка намалювала примару

До 3-річної дівчинки ночами приходить привид. За словами дитини, це дух її матері.

Фотографія малюнка була опублікована в Twitter-акаунті американської актриси Наталі Моралес.

Історію Рубі актриса знайшла в одному з журналів. Здивувавшись, вона вирішила поділитися нею з користувачами.

За словами дівчинки, привид має жовті вії, щоб бачити у темряві.

– Це моя уявна мама, Грейтфул. Її жовті вії означають, що вона може бачити у темряві – вона приходить до мене тільки у нічний час. Іноді це мене лякає, але я завжди хочу, щоб вона повернулася. В її животі два малюки. Їй 14, але у неї ніколи не може бути дня народження, – зазначила Рубі.

У результаті публікація Моралес зібрала понад 85 тисяч лайків і десятки коментарів.

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До речі, у Сербії камери зафіксували привида, який ходить за жінкою.