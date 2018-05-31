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Гороскоп на сьогодні, 31 травня

Сьогодні, 31 травня, можливі конфліктні ситуації через намір довести свою правоту, але бажано не піддаватися на подібні провокації.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT в Telegram.

Зірки радять сьогодні вжити заходів, що вимагають сили і динаміки, наприклад, спів, ораторське мистецтво, пригоди.

У той же час можна отримати цікаві результати, якщо приділити час споглядання, спостереження за собою.

Сьогодні несприятливо брати і давати гроші в борг, але вдалими виявляться поїздки і подорожі.

Читайте: Топ-5 найбільш пристрасних зодіакальних пар

До речі, раніше ми публікували гороскоп на червень для представників всіх знаків зодіаку.

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