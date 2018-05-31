Чимало дівчат хочуть побудувати кар’єру моделі і готові на все заради мрії. Цим особливо часто стали користуватися шлюбні агентства та компанії, які надають ескорт послуги. Факти ICTV зібрали найпопулярніші схеми того, як з моделей роблять живий товар.

Не повія, а ескорт модель! У чому різниця?

В інтернеті купа оголошень про роботу моделлю з дрібним приписом, або взагалі без нього, ескорт. Дівчат запрошують бути гарним доповненням до поважного клієнта та супроводжувати його на різних заходах. Однак, у анкетах та контрактах часто є допис про надання інтимних послуг за бажанням дівчини.

Новоспеченим моделям обіцяють золоті гори, а головне повну конфіденційність. Подібних оголошень на просторах мережі просто безліч.



Липові модельні агентства: як з дівчат роблять повій, схеми / 2 фотографии

Ідеальна схема? Можливо, але не для дівчини. Перше, що вимагають роботодавці це паспортні дані. Це один з гачків, а другий – це шантаж. Якщо деякі агентства спокійно відпускають своїх підопічних, то інші можуть почати вимагати компенсацію. Вона може бути різна: велика сума грошей, додатковий період, який потрібно відпрацювати чи знайти не гіршу заміну собі.

– Потрібні були гроші і все. Погодилася. Я була просто супроводом на різних вечірках. Мені платили $120 за декілька годин. Мене це влаштовувало до моменту поки один з клієнтів не почав вимагати продовження. Йому хотілося інтиму. Я відмовила і попросила випустити мене з авто. Однак, йому моя відповідь не сподобалася. Він почав нахабно себе поводити. Вже не пам’ятаю як, але мені вдалося його вмовити випустити мене, – розповідає Діана (ім’я змінено. – Ред.).

За словами дівчини, їй довелося поїхати зі столиці в інше місто аби втекти від переслідувань. Крім того, колишній ескорт моделі довелося взяти дівоче прізвище матері.

Якщо ви думаєте, що вам моделями точно не бути і вас ця інформацію не стосується, то поспішаю вас розчарувати. В ескорт-агентствах доволі багато вакансій.

Заради експерименту знаходжу вакансію кастинг-менеджера. Мене запрошують у затишний офіс у центрі столиці біля станції метро Палац спорту. Біля входу чекають дві приємні жіночки, які привітавшись забирають у мене паспорт. Одна з них бере мене за руку та заводить до кабінету. Перше, що насторожує це запитання:

Чи є у вас хлопець?

Де працюють ваші батьки?

Чи зможе ви приховувати місце, де ви працюєте?

Потім мені трішки розповіли про мої обов’язки. До них би входив контроль за дівчатами, аби вони завжди гарно виглядами. Потрібно знаходити нових моделей, займатися їх просуванням та підготовкою. Також потрібно спілкуватися з клієнтами та підбирати для них дівчат, які б відповідали всім забаганкам замовника.

Зарплатню мені пропонували невеличку – від 15 тис. грн, але запевняли, що матиму гарний відсоток за кожного клієнта та нових моделей.

Як використовують фото без вашого відома

Вас запрошує фотограф на фотосесію як неймовірно гарну дівчину та перспективну модель. Все проходить добре, ви отримуєте свої фото. Ніби все чесно, але це тільки на перший погляд.

“Шлюбні агентства” не гребують будь-якими методами аби заманити іноземних клієнтів. Про схеми нам розповіла модель Маша Гольштейн.

Мені іноді пишуть у мережі з подібними пропозиціями. Клюють на гарні фото. Однак, професійні моделі знають, у які агентства звертатися та й в принципі у них є знайомства у цій сфері, – зазначає модель.

Схема шлюбного агентства виглядає так:

Для привабливої дівчини влаштовують фотосесію. Скажемо, 10 фото віддають їй, а всі інші залишають собі. Також ще іноді вимагають показати паспорт на відео. Унікальні знімки робляться для того аби клієнт не зміг їх знайти в Google-картинках. А відтак чоловік впевнений, що з ним говорить справжня дівчина.

Потім фото загружають в закритий чат з клієнтом, з яким спілкуватиметься не дівчина з фото, а професійний спікер. Справа у тому, що в таких чатах потрібно платити за час спілкування. Чим довше клієнт на зв’язку, тим більше агентство отримає грошей.

Це лише крихітна частина того, як можуть обманювати дівчат та користуватися їх наївністю. Не потрібно довіряти людям тільки тому що вони засипають вас компліментами. Порадьтесь з тими, хто вже працює у цій сфері. А коли підписуватиме контракт, то проконсультуйтесь з юристом.

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Раніше Факти ICTV писали, що благодійна організація Життєлюб відкрила у столиці перше в Україні агентство моделей старше п’ятдесяти.