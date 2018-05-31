Компанія Xiaomi представила новий флагман – безрамковий смартфон Mi 8 із вирізом у верхній частині екрану. Стали відомі ціна та характеристики гаджета.

Презентація Xiaomi Mi 8 відбулася 31 травня у Шеньчжені.

Новий смартфон Xiaomi Mi 8 оснащений дисплеєм AMOLED із діагоналлю 6.21 та роздільною здатністю Full HD + (2248 x 1080 пікселів) із відношенням екрану до корпусу 88,5%. Співвідношення сторін дисплея становить 18,7:9.

Телефон отримав 2,5-зігнуте скло та раму з алюмінію серії 7000, а також сканер відбитків пальців ззаду.



Новий флагман Xiaomi Mi 8 – ціна та характеристики / 2 фотографии

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Xiaomi Mi 8 отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 845. У смартфоні буде 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудований накопичувач до 256 ГБ.

Основна камера флагмана отримала 20-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f/1.7, а також 12-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f/2.4. Фронтальна камера на 16-МП отримала діафрагму f/2.0.

Телефон має 4-осьову оптичну стабілізацію зображення (OIS) і світлодіодний спалах. Камери працюють за підтримки штучного інтелекту.

Особливістю гаджета стала система 3D-сканування обличчя. На презентації наголосили, що обдурити сканери Xiaomi Mi 8 роздрукованою або електронною фотографією або маскою не вийде.

Крім того, в новинці використовується двухчастотний GPS. Він усуває перешкоди від будівель і зменшує затримки сигналу, підвищуючи точність навігації за допомогою Mi 8.

Ціна Xiaomi Mi 8 майже $580.

За словами глави Xiaomi Лей Цзюня, свою назву Mi 8 отримав на честь восьмої річниці компанії.

Раніше Xiaomi анонсувала ігровий смартфон Black Shark зі знімним геймпадом-джойстиком.

Фото, відео: Xiaomi Global Community