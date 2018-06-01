Де відпочити з дітьми в Києві у святковий день

У перший день літа частина батьків влаштовує відпочинок з дітьми у сімейному колі, інші відправляють малечу до кінотеатрів або дитячих центрів розваг. Факти розкажуть, куди можна поїхати з дітьми в столиці, щоб гарно відпочити усією родиною.

Цієї весни в Києві розпочала роботу мережа просторів сімейного дозвілля KACHELI. Це місця, де відвідувачі можуть комфортно, безпечно і якісно відпочити всією родиною. Проект передбачає розваги для людей будь-якого віку – від дітей і батьків, до їх бабусь і дідусів.

Перший простір мережі KACHELI з’явився у 2016 році на ВДНГ та був єдиним парком в світі, де на одній території розташувалися десятки гойдалок різних форм та конструкцій. Вже через рік відкрилась наступна локація. Зараз їх чотири:

На ВДНГ

У парку Партизанської Слави

В Гідропарку

В парку ім. Лазаря Глоби (м. Дніпро)

Всі простори об’єднує єдина концепція, яка передбачає організацію комфортного дозвілля на свіжому повітрі, на чистій, безпечній території, що охороняється, де заборонено курити, вживати алкоголь та вигулювати тварин. Територію регулярно прибирають, озеленюють сезонними рослинами. Є цікаві еко-зони, створені як організаторами, так і маленькими гостями просторів.

Відпочити родиною можна в одному з просторів не лише в святковий день. Майже кожні вихідні тут проводять унікальний проект Сім’я Фест. Це свято, під час якого діти з батьками на свіжому повітрі вивчають різні культури, країни. Проект в легкому ігровому форматі розвиває корисні навички.

У мережі KACHELI відпочити може кожен. Тут діє безкоштовний вхід для пенсіонерів, учасників бойових дій, людей з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт та членів багатодітних сімей. Також мережа підтримує соціальні ініціативи і співпрацює з дитячими будинками та благодійними організаціями.

Ми намагаємося робити відпочинок на території KACHELI цікавим й різноманітним, співпрацюємо з різними організаціями, дитячими талант-студіями, школами та творчими студіями, – розповідає директор мережі KACHELI, Микола Король.

Для активного відпочинку дітей, молоді та їх батьків на території KACHELI розташовано більше 40 гойдалок різних форм і конструкцій. Є зручні пуфи і креативні лавки, а для тих, хто зголоднів – в просторах функціонують кафе для відвідувачів.