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День захисту дітей: Google випустив новий дудл

Сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. До свята пошуковий сервіс Google опублікував на своїй головній сторінці дудл.

Дудл Google

Google нагадав про свято його головним символом.

Це яскраво-зелений прапор з п’ятьма кольоровими фігурками чоловічків, що стоять на символічній кулі-планеті та грають на музичних інструментах.

Кожна фігурка – червона, жовта, синя, біла і чорна – символ різноманітності і терпимості всіх людей на планеті.

Також пошукова система Google нагадує користувачам про те, що День захисту дітей є одним з найстаріших свят, оскільки встановлено на присвяченій благополуччю дітей Всесвітній конференції у Женеві ще в 1925 році.

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Саме 1 червня 1925 року генконсул Китаю у Сан-Франциско влаштував для групи китайських дітей-сиріт свято Дуань-у цзе (Фестиваль човнів-драконів).

До речі, сьогодні перший день літа, і Факти ICTV зібрали найкращі привітання для ваших рідних і друзів.

Фото: google.com

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