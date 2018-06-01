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Джоан Роулінг хоче написати нову книгу

Письменниця Джоан Роулінг розповіла, що хоче написати книгу для дітей.

Британська письменниця Джоан Роулінг поділилася творчими планами і розповіла, що хоче написати нову книгу, повідомляє Daily Mail.

За її словами, нова історія не матиме відношення до світу Гаррі Поттера. Роулінг також додала, що планувала її написання останні 6 років.

Крім того, письменниця займається написанням сценарію для третьої частини фільму Фантастичні звірі і де їх шукати.

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До слова, Джордж Мартін написав книгу Вогонь і кров, в якій розповів, що відбувалося за 300 років до подій, показаних у Грі престолів.

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