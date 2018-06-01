Привітання з першим днем літа у прозі і віршах

Нарешті настало довгоочікуване літо. Усі поспішають поздоровити один одного з символічною датою. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з першим днем літа для ваших рідних та друзів.
Ми зібрали для вас найкращі привітання з 1 днем літа у віршах, прозі та картинках.
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
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Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!
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От і настала сама тепла і довгоочікувана пора року – пора квітів і метеликів, пора відпусток і теплого моря, пора нових відкриттів та нових звершень!
Здається ще зовсім недавно було сумно від настання осені, і вже за вікном знову літо!!!
Вітаю з цієї чудовою порою!!!
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З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.
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