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Привітання з першим днем літа у прозі і віршах

Нарешті настало довгоочікуване літо. Усі поспішають поздоровити один одного з символічною датою. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з першим днем літа для ваших рідних та друзів.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з 1 днем літа у віршах, прозі та  картинках.

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

 Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

***

Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!

****

***

От і настала сама тепла і довгоочікувана пора року – пора квітів і метеликів, пора відпусток і теплого моря, пора нових відкриттів та нових звершень!

Здається ще зовсім недавно було сумно від настання осені, і вже за вікном знову літо!!!

Вітаю з цієї чудовою порою!!!

***

***

З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.

***

Нагадаємо, 1 чеврня відзначають день захисту дітей. Факти ICTV вписали, від чого страждають діти в Україні.

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