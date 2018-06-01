Вчені винайшли “нерви” для роботів

Вчені створили гнучке волокно, яке здатне передавати електронні сигнали.

Швейцарські інженери створили створили гнучке волокно, яке здатне передавати електронні сигнали та реагувати на тиск, повідомляє EPFL.

Всередині волокна знаходиться кілька десятків рядів електродів. Воно може реагувати на тиск, згинання, пошкодження та розрізняти силу дотику.

Розробники подали патент на технологію. Вона допоможе надавати роботам відчуття дотику, яке дуже важливе при взаємодії з об’єктами.

Вчені вважають, що їхній матеріал також можна буде використовувати у розумному одязі або портативній електроніці.

Читайте: В Японії створили робота-трансформера – за 1 хв перетворюється в машину

До слова, американська компанія Boston Dynamics почне продавати своїх роботів-собак SpotMini у 2019 році.