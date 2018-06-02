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Гороскоп на сьогодні, 2 червня

Сьогодні бажано відкласти важливі справи, зустрічі та прийняття серйозних рішень.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Сьогодні добре присвятити день прибиранню будинку, наведенню порядку у справах, на самоті.

Зі сходу і до появи Місяця сприятливо дотримуватися сухого посту, або посту на воді.

Цей день вважається сприятливим для піших прогулянок.

Сьогодні існує ймовірність конфліктів і прояву агресії, яку бажано направити у фізичну активність.

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Несприятливими в цей день вважаються надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів. Також не варто брати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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