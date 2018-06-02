106-річна англійка Меделін Дай розповіла, що їй вдалося дожити до такого віку завдяки уникненню стресів, які пов’язані з шлюбом.

Жінка ніколи не перебувала у стосунках, пише Mirror.

– Щоразу, коли у неї запитують про її минулі романи або шлюби, вона відповідає: “У мене не було жодного чоловіка, тому я і дожила до такого віку, – розповіла племінниця довгожительки.

Довгожителька любить готувати собі стейки і чіпси, а також займатися по дому. Незважаючи на вік, бабуся самостійно вішає фіранки. У підсумку, Меделін переїхала у будинок престарілих.

Жінка досі ходить без палиці і обожнює спілкуватися з людьми. 28 квітня їй виповнилося 106 років. Меделін з’їздила у гості до родичів, а потім влаштувала вечірку для інших людей похилого віку.



У мене не було жодного чоловіка! 106-річна англійка розкрила секрет довголіття / 2 фотографии

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