У небі над Великою Британією помітили НЛО

30-річний Джеймс Голдман з Ліндсі, Велика Британія, зняв на відео загадковий літаючий об’єкт, що нагадує Зірку смерті з Зоряних війн.

Чоловік розповів виданню Mirror, що НЛО висіло на висоті близько 300 метрів і виглядало як яскраво-біла металева кулька.

– Це безумовно не було літаком, і воно летіло дуже низько для супутника. Я знаю, як виглядають дрони, і на них воно теж не було схоже, – розповів він.

Експерти поки не знають, що за об’єкт потрапив в об’єктив Голдмана. Уфолог Гері Хезелтін схильний вважати, що житель Лідса став свідком аномального явища.

– Це цікавий матеріал, і, судячи з інформації, наданої очевидцем, це і правда щось аномальне, – говорять учені.

Цікаво, що сам Джеймс Голдман раніше не вірив в існування прибульців і скептично ставився до повідомлень про НЛО. Тепер він планує переглянути свої погляди на цей рахунок.

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До речі, раніше вчені розкрили таємницю прибульця з Атаками.