NASA: екіпаж Міжнародної космічної станції повернувся на Землю

Екіпаж Міжнародної космічної станції, у складі трьох космонавтів, приземлився біля міста Жезказган у Казахстані.
– Екіпаж виконав сотні експериментів, включаючи випробування матеріалів, досліджував вплив мікрогравітації на кістковий мозок і зростання рослин в космосі, – повідомляє NASA.
У складі екіпажу були російський космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл і астронавт JAXA Норішіге Канаї.
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Астронавти пробули в космосі 168 днів.
Раніше Факти ICTV писали, що екіпаж МКС найближчим часом розморозить запаси сперми, доставлені на станцію космічним кораблем Dragon, і перевірять, як статеві клітини людини поводяться в космосі.
Фото: NASA.
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