Петрів піст 2018: що можна їсти

У понеділок, 4 червня, у православних українців почнеться Петрів піст, який у 2018 році триватиме до 12 липня – до Дня святих апостолів Петра і Павла. Від чого залежить дата та що можна їсти у цей період?

У Центрі інформації Української Православної Церкви кажуть, що піст – найкращий період для серйозної роботи над собою, щоб ми відчули присутність Бога в своєму житті.

– Людині дається час, щоб позбутися від гріхів і пристрастей. Святитель Іоанн Златоуст навчає: “Помиляється той, хто вважає, що піст лише в утриманні від їжі. Істинний піст – це віддалення від зла, приборкання язика, утримання себе від гніву, приборкання похоті, припинення наклепу, обману та клятвопорушень”. Петрів піст – це слушний привід, щоб виконати хоча б один з перерахованих приписів, – сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За його словами, в дні посту віруючі намагаються частіше бувати в храмі, сповідатися і причащатися.

Тривалість посту щороку змінюється і залежить від Великодня.

Він завжди починається рівно через тиждень після Трійці і завжди закінчується 12 липня.

Таким чином, Петрів піст може тривати від 8 до 42 днів.

Що можна їсти у Петрів піст

Він вважається несуворим – не можна вживати лише м’ясо, молочні продукти та яйця.

В окремі дні – у середу і п’ятницю – відмовляються і від риби (лише вода і хліб).

На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, риба дозволяється

День апостолів Петра і Павла, 12 липня, не входить в піст, але випадає на середу, тому пісний – їжа з рослинною олією і риба.

Що не можна робити у Петрів піст

Не можна вінчатися та хрестити дітей.

Заборонено займатися рукоділлям, щоб не зашити своє щастя і благополуччя.

Не слід давати гроші в борг, а також стригтися, бо волосся буде тонким.

Заборонено також ворожити.

Читайте: Новий календар вихідних в Україні