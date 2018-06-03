SpaceX змінила дату запуску людей на орбіту Місяця

Компанія Ілона Маска SpaceX перенесла з кінця 2018 на середину 2019 року комерційний запуск свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Про перенесення розповів офіційний представник SpaceX Джеймс Глісон, але не пояснив причини такого рішення.

– SpaceX як і раніше планує відправити приватну особа, щоб зробити виток навколо Місяця. Інтерес до цього з боку багатьох замовників зростає, – уточнив Глісон.

До речі, у січні повідомляли про те, що Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) відкладає до весни 2019 року початок регулярних пілотованих польотів космічних кораблів, розроблених SpaceX і корпорацією Boeing.

Читайте: 241 км/год за $1: Ілон Маск розповів про магістралі Loop в Лос-Анджелесі

Це обумовлено занадто високим ризиком позаштатних ситуацій і аварій при експлуатації цих комерційних кораблів. Американці для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію використовують кораблі Cygnus компанії Orbital ATK і Dragon виробництва SpaceX.

До слова, на заяву Boeing про плани долетіти до Марса раніше, ніж компанія Ілона Маска, останній відреагував лаконічною фразою: “Зробіть це”.

Do it — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2018 г.

Нагадаємо, нещодавно SpaceX запустила Falcon 9 з сімома супутниками.