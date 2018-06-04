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Без цього не можна схуднути! Розкрито секрет стрункості

Недосипання порушує роботу гормонів, у тому числі греліну (цей гормон відповідає за голод) і лептину (що відповідає за насичення).

Про це розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус, пише Сьогодні.ua.

– Крім цього, недосипання порушує вироблення гормону сну – мелатоніну. Його низький рівень у крові збільшує ризики зайвої ваги на 40-60%. Тому наш сон повинен тривати не менше восьми годин, – розповідає експерт.

Короткий сон (менше семи годин) також може стати причиною виникнення дуже небезпечних захворювань.

– Збільшує ризик ожиріння, діабету, ішемічної хвороби або інсульту. Це негативно впливає на когнітивну функцію мозку і збільшує кількість помилок у роботі, – каже Світлана Фус.

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До речі, раніше ми публікували 4 найнебезпечніших методи схуднення.

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