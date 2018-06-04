День літнього сонцестояння 2018

Літнє сонцестояння – це найдовший день у році, пік тривалості світлого часу доби. У 2018 році воно станеться 21 червня о 13.07 за київським часом.

День літнього сонцестояння – це день початку літа в північній півкулі Землі та початок зими в південній півкулі.

Тобто якщо жителі Північної частини Землі з цього моменту знаходяться на початку астрономічного літа, то для жителів Південної півкулі в цей же період часу почнеться астрономічна зима.

Протягом тисячоліть день літнього сонцестояння мав величезне значення для наших предків, що підпорядковувалися природним циклам.

За часів язичників сонце мало божественну владу над усім живим, а літнє сонцестояння означало найвищий розквіт всіх сил природи.

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Прикмети на день літнього сонцестояння

Погана погода в день літнього сонцестояння передрікає неврожай. Причому нічого хорошого чекати від літа не варто, навіть якщо сонце просто сховається за хмарами.

А от багато роси вранці – до рясного урожаю. Цю росу зазвичай збирали та зливали в окремий посуд, оскільки вважалося, що вона має омолоджуючий і лікувальний ефект.

Взагалі, на думку древніх, у літнє сонцестояння вся вода набувала магічних властивостей, тому будь-які водні процедури на початку 20-х чисел червня вважалися дуже корисними.

Зустріч світанку в день сонцестояння повинна дати сили та здоров’я на весь рік і вберегти від негараздів.

Якщо хлопець у день літнього сонцестояння обіллє якусь дівчину водою, то вони скоро одружаться. Крім того, якщо дівчина протанцює всю ніч біля дев’яти багать, то шлюб найближчим часом їй забезпечений.

Дітей, народжених 20 або 21 червня, вважали володарями “лихого ока”. Інші були впевнені, що народитися в настільки магічно та енергетично сильний день – значить все життя перебувати під захистом Сонця.

Якщо згадати заповітне бажання у день літнього сонцестояння, то воно стане реальністю. А якщо бажання не просто згадати, але ще й перелізти через 12 парканів, то воно збудеться значно швидше (а саме протягом року).

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