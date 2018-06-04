ДНК України: українська художниця показала американцям війну на Донбасі

У Нью-Йорку, в арт-центрі WhiteBox, відкрилася перша персональна виставка української художниці Зінаїди.

Експозиція пропонує увазі глядача діалог двох відеоробіт художниці – Білу труну і Mute. На відкритті виставки також був показаний перформанс Калина.

Проект називається 4.5.0. Це код, який використовують українські військові, щоб повідомити, що все спокійно.

– Проект 4.5.0. спрямований на те, щоб у фокус уваги потрапили люди, які мають силу й відвагу боротися за ідейність і збереження своєї країни. Це обличчя героїчних жінок, які були рушійною силою протестів на Майдані й далі продовжують робити свій внесок у розбудову країни, – каже Зінаїда.

Виставка 4.5.0.

Це не тільки перша експозиція робіт Зінаїди в США. Це також і перша виставка саме українського художника в арт-просторі WhiteBox, якому цього року виповнюється 20 років і який відіграє помітну роль в культурному житті Нью-Йорка.

– Зінаїда належить до небагатьох художників, що в цьому глобалізованому світі мають своє «я», яке немов ДНК того краю, звідки вони родом. Маючи 20-річний досвід організації виставок, зокрема про історичні постаті й події, я впевнений, що виставка Зінаїди буде резонансною для інтелектуальних і креативних жителів Нью-Йорка, тому що вона зі змістом. Більше того Нью-Йорку просто необхідно побачити цю виставку, тому що ми тут тримаємо руку на пульсі й знаємо, що відбувається в Україні, – говорить засновник і художній директор WhiteBox, куратор виставки Хуан Пунтесом.

На відкритті виставки Зінаїда також звернулася до медіа та представників американського мистецького світу з закликом підтримати вимогу про звільнення режисера Олега Сенцова та інших українців, що є політичними в’язнями в Росії.

























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Нагадаємо, Факти ICTV підготували ТЕСТ, який покаже, чи вгадаєте Ви, де картини нашого SMM-фахівця, а де – картини відомих художників.

Фото: Charles Roussel.