Гороскоп на тиждень з 4 по 10 червня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 4 по 10 червня 2018 року.

Секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Сонце продовжує свій шлях у Знаку Близнюків. Це робить його спокійним і розміреним, тому і ваше життя виявиться таким самим зараз, оскільки ваше майбутнє багато в чому залежить саме від цього космічного об’єкта.

Всі інші планети і Місяць нададуть менший вплив на вашу енергетику. Емоції не вируватимуть, не спрямовуватимуть ваш розум у бік хаосу. Спілкування з начальством і з людьми, які старші за вас, буде дуже продуктивним.

Енергія успіху буде розчинена всюди навколо вас. Увібрати її допоможуть позитивні емоції і працьовитість.

У любові теж може все вийти, так що астрологи рекомендують не відкладати романтичні зустрічі на потім. Не варто сидіти цілими днями вдома на вихідних – більше рухайтеся, якщо не хочете повноцінно займатися спортом.

Гороскоп для Тельців

Місяць і Венера – ваші головні помічники на шляху до щастя і здійснення мрій. Венера – це джерело чистої фізичної сили, гарного настрою, любовної енергії.

Вона все ще перебуває у Раку, тому у неї вистачить сил на те, щоб підтримати вас у важку хвилину. Любов до всього гарного і прагнення бути поруч з усім, що вам подобається – це те, що буде пробуджувати в вас помірно сильна Венера.

Місяць, ваш другий покровитель, демонструватиме максимальну силу 6, 7 і 10 червня. Це будуть дні особливої ​​удачі. У ці дні впевненість в собі сильно підніметься.

Відкрийтеся цьому світу, налаштуйте себе на роботу, на любов, на задоволення. У такі дні можна без особливих проблем ставити відразу кілька цілей перед собою, тому що домогтися їх буде значно простіше.

Гороскоп для Близнюків

Юпітер і Нептун у прийдешні сім днів виявляться найбільш значущими планетами-антагоністами для вас. Юпітер ретроградний і помірно активний у Скорпіоні.

Він відповідає за зв’язок з навколишнім світом, але на увазі його зворотного руху все може встати з ніг на голову. Знайомитися з людьми буде трохи простіше. Намагайтеся оцінювати все тверезо.

Меркурій, ваш помічник, знаходиться у Близнюках, де його енергетика зростає. Особливо вдалим днем ​​для вас стане середа, 6 червня, коли Меркурій буде в аспектах до Урану і Нептуну.

Плануйте всі важливі справи на цей день, скористайтеся можливістю і змініть ваше життя на краще, не бійтеся труднощів.

Гороскоп для Раків

У Раків, на думку фахівців в області астрології, може з’явитися цього тижня стійка відраза до всього нового. Причина полягає у боротьбі двох потужних сил – Місяця (вашого союзника) і Марса (вашого антагоніста).

Місяць буде досить стабільним і сильним в ці сім днів, але і Марс підвищить свій вплив, зберігши максимальну енергетику у Знаку Водолія. Марс – планета, яка регулює емоції, тому цього тижня не варто проявляти агресію.

Всі негативні настрої Марс посилюватиме, так що навіть невелике обурення може перетворитися у непрощенну грубість.

Сильний Місяць намагатиметься стабілізувати вашу енергетику. Найгірше це буде виходити 4, 5, 8 і 9 червня.

У ці дні Місяцеві не вистачатиме сил, щоб впоратися з Марсом. Можуть відкритися якісь нові фобії, з’явитися нові комплекси або загостритися старі. Будьте обережними у процесі залучення любові і грошей.

Гороскоп для Левів

Левам варто звернути увагу на Сонце і на ретроградний Плутон у Козерозі, які буде позитивно впливати на вас цього тижня. Плутон посилюватиме енергію активності. Зросте тяга до звершень, стане легше добиватися мети.

Сонце, ваш головний покровитель, зараз активно наполовину, причому вже протягом довгого часу. Це означає, що його перебування у Близнюках відкриє вам дорогу до самореалізації, багатства, усвідомлення своїх справжніх цілей.

Не бійтеся використовувати більше творчого підходу до вирішення проблем. 5 і 6 червня підтримка Сонця буде максимальною у зв’язку з наявністю великої кількості позитивних аспектів з іншими планетами.

5 числа – з Меркурієм, Юпітером і Плутоном. 6 числа з Ураном і Нептуном. Скористайтеся цими днями.

Гороскоп для Дів

Меркурій, ваш помічник, буде активний цього тижня. З огляду на те, що це найважливіша для вас планета, можна говорити про позитивні зміни у житті.

Зазвичай, вплив цієї планети впливає на здатність до спілкування. Стає легше знаходити щось спільне з тими, хто вам подобається і, що найголовніше, з тими, хто вам не подобається.

Ваші вороги можуть стати друзями, союзниками. На фінансових справах і роботі це позначиться неймовірно позитивно.

Найважливіші дні тижня – вівторок і середа. У вівторок Меркурій виявиться у потрійному аспекті з Плутоном, Юпітером і Сонцем. Цей день буде сприятливим для тих, хто готовий проявити здатність до творчого розвитку.

Нестандартне мислення допоможе вирішити старі проблеми, знайти любов, знайти удачу і впевненість в собі.

Гороскоп для Терезів

Терезам дізнатися своє призначення в житті допоможе помірно активна Венера в Раку. Ця планета для вас є найкращим другом і покровителем, тому зберігайте свою зацікавленість у всьому.

Апатія і зневіра можуть стати вашими найлютішими ворогами. Якщо захочеться відпочити, то спробуйте насолодитися чимось прекрасним. Особливо сильно це стосується вівторка, 5 червня, коли Венера опиниться в опозиції з Плутоном і сприятиме всім творчим людям.

Марс, ваш найлютіший ворог і прямий антагоніст, буде сильним у Водолії. Такий стан буде мати негативний вплив на емоції і може зробити вас надмірно егоїстичними і дратівливими.

Часом ваш негатив може переходити навіть у жорстокість, тому астрологи радять стежити за тим, як близькі люди і друзі реагують на ваші випади в їхній бік. Ви можете втратити удачу, якщо налаштуєте всіх проти себе.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня Марс, ваш союзник, буде посилений у Знаку Водолія. Це означає, що поліпшити своє життя вам допоможе наявність правильних прагнень і помірних амбіцій.

Мотивацію шукати слід в собі, не чекаючи моменту, поки клюне смажений півень. Цей тиждень намагайтеся провести в русі, у пошуках пристрасті.

Цілком ймовірно, що це буде гарний час для любові, для інтимної близькості, занять спортом і фізичної активності в цілому.

Аспект Марса з Сатурном 8 червня допоможе прибрати емоційну напругу. У п’ятницю краще не перевтомлюватися, тому що продуктивність вже у другій половині дня може різко впасти.

У суботу Марс виявиться в аспекті з Меркурієм. У цей день остерігайтеся негативних емоцій, зайвої грубості. Це не дуже добре позначиться на взаєминах з людьми.

Гороскоп для Стрільців

Однією з найбільш негативних для вас планет є Меркурій. Саме він визначатиме вашу удачу чи невдачу цього тижня. Його активність у Близнюках означає, що прийшов час переставати говорити людям речі, в яких ви самі не впевнені.

Балакучість буде вашим головним ворогом в любові і справах.

5 червня Меркурій виявиться в потрійному аспекті із Сонцем, Юпітером і Плутоном. Цей день може принести багато проблем і турбот. Але з’єднання з Сонцем добре позначиться на вашій продуктивності.

Також це вдалий аспект для збереження молодості і краси. Можна сміливо міняти образ, робити омолоджуючі процедури. Зверніть увагу на п’ятницю і суботу – ці дні також можуть стати проблемними через підвищену активність Меркурія.

Гороскоп для Козерогів

Козероги зможуть дізнатися хто є хто в їх оточенні. Сильний Місяць надасть потужний негативний вплив на вашу енергетику. Найнебезпечніші дні – середа, четвер і неділя.

В останній день тижня Місяць опиниться у Знаку Тельця, що послабить вашу енергетику.

Поки Марс, ваш покровитель, має найбільшу силу, вам не варто розслаблятися і віддавати свої позиції. Це час ідеальний тим, хто зможе проявити готовність до подвигів, напористість і бойовий дух.

Ніхто не зможе вас зупинити в п’ятницю, коли Марс виявиться в аспекті з Сатурном. Цей день стане ідеальним, щоб завершити важливі справи.

Гороскоп для Водоліїв

Астрологи зазначають помірну активність Сонця цього тижня. Перебування його у Знаку Близнюків характеризується постійною появою проблем для Водоліїв. Можливо доведеться розбиратися зі старими негараздами. Також Сонце може підвищити ваше марнославство, зарозумілість.

5 червня Сонце опиниться в потрійному аспекті з Плутоном, Юпітером і Меркурієм. Ці три планети і аспекти з ними будуть стосуватися досить важливих емоційних та енергетичних сторін представників вашого Знака.

Саме тому астрологи рекомендують остерігатися енергетичних вампірів, які можуть активізуватися у вівторок і позбавити вас позитивної енергії.

6 червня Сонце опиниться в подвійному аспекті з Ураном і Нептуном, що допоможе вам прийти в норму. В сукупності обидва ці аспекти можуть підняти ваш настрій, але і порушити нормальний хід життя.

Гороскоп для Риб

Цей тиждень може стати вкрай неординарним часом для вас. Астрологи загострюють увагу на активності Меркурія, прямого противника вашого Знака. Крім цього варто відзначити багатий на аспекти з іншими космічними об’єктами тиждень.

Понеділок, четвер і неділя виявляться проблемними днями, тому що активний Меркурій вплине на вашу пам’ять і зробить вас більш нервовими.

Що стосується інших днів, то тут все складніше. У вівторок потрійний аспект з Плутоном, Юпітером і Меркурієм може зробити ваше життя схожим на американські гірки, тому що удача буде то ближче, то далі.

У середу 6 червня напівквадратура з Ураном і квадратура з Нептуном допоможуть вам вирватися з лап рутини і значно підвищити свій енергетичний потенціал.

8 червня квіконс з Плутоном і Біквінтіль з Юпітером нададуть сильний негативний вплив на ваше творче мислення. Напівтораквадратура з Марсом 9 числа допоможе вам повернути загублений раніше авторитет і владу, якщо ви докладете до цього деякі зусилля.